İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var - Son Dakika
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İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var

7 Ekim 2023'ten bu yana 53 binden fazla Filistinliyi katledip bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail katliamlarına son vermiyor. Güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Refah Kenti'ne kara, hava ve denizden onlarca saldırı düzenleyip sivillerin evlerini hedef alan İsrail ordusunun 100'den fazla kişiyi öldürdüğü ve yüzlerce kişiyi de yaraladığı aktarıldı.

12.02.2024 07:01  Güncelleme: 07:46
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İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

REFAH KENTİNE SALDIRDILAR

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var

SİVİLLERİN EVLERİNİ HEDEF ALDILAR

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var

HASTANE TEHLİKELİ DURUMDAKİ YARALILARLA DOLDU

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var

KARA, HAVA VE DENİZDEN ÇOK SAYIDA SALDIRI

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var
İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah\'a saldırdı! 100\'den fazla ölü, onlarca yaralı var
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atilla Ata: Eğer gerçekten insanlık diye birşey varsa ivedilikle elini taşın altına koymalı ve bu vahşete müdahale etmeli. 49 6 Yanıtla
  • Mehmet İşlek: 2 milyar Müslümanın derin uykusu ne zaman bitecek 21 4 Yanıtla
  • Tolga Şenol: Bu olanlara göz yumanlar, bir gün bu ateş sizide yakar, süphesiz… 23 2 Yanıtla
  • kenan özkaya: Dünya bu soykırıma dur diyemiyor. Bir Güney Afrika Ülkesi kadar olamadık. Yazıklar olsun İnsanlığımıza. 12 1 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: 1.57 milyar müslümana /8 milyon İsrail devleti istediği zulmü yapabiliyor utanın be utanın 0 0 Yanıtla

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Son Dakika Güncel İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah'a saldırdı! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var - Son Dakika


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