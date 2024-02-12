İsrail güvenli bölge diye insanları sürdüğü Refah\'a saldırdı! 100\'den fazla ölü, onlarca yaralı var

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.
Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.
Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.
Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.
7 Ekim 2023'ten bu yana 53 binden fazla Filistinliyi katledip bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail katliamlarına son vermiyor. Güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Refah Kenti'ne kara, hava ve denizden onlarca saldırı düzenleyip sivillerin evlerini hedef alan İsrail ordusunun 100'den fazla kişiyi öldürdüğü ve yüzlerce kişiyi de yaraladığı aktarıldı.
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