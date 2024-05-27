İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane\'de protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rize ve Gümüşhane'de basın açıklaması ve yürüyüşle protesto edildi.

27.05.2024 16:52
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rize ve Gümüşhane'de basın açıklaması ve yürüyüşle protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Rize Şubesi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup adına açıklama yapan AGD Rize Şube Başkanı Ali Kalender, 8 ayı aşkın süredir Gazze'de soykırıma devam eden siyonist İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe daha imza atarak Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla şehit ettiğini söyledi.

Kalender, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını vurgulayarak, "Sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor." dedi.

CHP Rize İl Başkanı Satuk Deniz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı grup, duanın ardından dağıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde toplanan grup, "Gazze özgürdür, özgür kalacak" sloganları attı.

Kampüsteki sosyal tesislere kadar Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyen grup adına basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve Genç İHH Başkanı Faik Enes Akkaya, titreyen her yüreğin, haykıran her dilin Filistin için bir eylem olduğunu söyledi.

Akkaya, dünyanın her yerinde Filistin'e destek eylemleri yapıldığına işaret ederek, "Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulanacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi - Son Dakika

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