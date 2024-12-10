İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına Uluslararası Tepkiler

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İsrail'in, 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin düştüğü Suriye'yi hedef alan yoğun hava saldırıları ve işgaline ilişkin uluslararası tepkiler devam ediyor.

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutan Tel Aviv, Esed rejiminin 8 Aralık'ta düşmesinin ardından bölgedeki tampon bölgeyi de işgal ettiğini duyurdu.

Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sonra Suriye'ye hava saldırıları başlatan İsrail ordusu, birkaç günden beri bölgesel ve uluslararası yoğun tepkileri dikkate almadan Suriye'ye yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden işgal ve askeri saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler'in (BM) yanı sıra Arap ve Batı ülkeleri ülkelerinden tepkiler yükseliyor.

BM: İsrail, 1974'te imzalanan anlaşmayı ihlal ediyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.

New York'taki meslektaşlarıyla bu konuyu yakından takip edeceklerinin de altını çizen Pedersen, "(BM Genel Merkezi) New York'tan gelen mesaj aynı, gördüğümüz şeyin (İsrail ile Suriye arasında imzalanan) 1974'teki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğu." dedi.

Arap Birliği: İsrail, Suriye'deki gelişmelerden yararlanarak toprak işgal etme çalışıyor

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki gelişmeler "modern tarihinin en önemli anlarından biri" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal girişimine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"İsrail'in (işgalci güç) Suriye içinde yaşanan gelişmelerden yararlanarak, hukuka aykırı şekilde Golan'da ek topraklar işgal etmesini ve Suriye ile 1974'te imzalanan ayrılma anlaşmasını feshetmesini kınıyoruz."

Katar: İsrail'in saldırgan politikalarına karşı birlik içinde karşı çıkılmalıdır

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yle sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesini tehlikeli bir gelişme, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhinde açık bir saldırı şeklinde değerlendirdi.

Bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in "fiili durum yaratma" politikasının bölgede daha fazla şiddet ve gerginliğe yol açacağı uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Suriye topraklarını işgal etme girişimlerinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, uluslararası topluma İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesinin gerekliliği vurgulanan açıklamada, barış ve istikrarın sağlanması için tüm taraflara sorumlulukla hareket etme çağrısında bulunuldu.

Mısır: Tampon bölgesini ele geçirmek işgal girişimidir

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tampon bölgeyi ele geçirmesinin Suriye topraklarının işgali anlamına geldiği belirtildi.

İsrail uygulamalarının uluslararası hukuku, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğünü ihlal ettiği; sahada yeni bir oldu bittiyle daha fazla Suriye toprağını işgal etmek için bölgedeki boşluktan faydalanmak anlamına geldiği aktarıldı.

Mısır, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ve uluslararası güçlere "sorumluluklarını üstlenmeleri", "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı kararlı bir duruş sergilemeleri" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan: İsrail'in bu adımları Suriye'de güvenin yeniden sağlanmasını baltalıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in tampon bölgeyi ele geçirerek ve Suriye'ye saldırılar düzenleyerek uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

İsrail'in bu adımlarla Suriye'de güven ve istikrarın yeniden sağlanması fırsatını baltalamaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini kınaması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Golan Tepeleri işgal edilmiş Arap Suriye topraklarıdır." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt: Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etmesi şiddetle kınandı.

İsrail'in bu adımla uluslararası hukuku ve BMGK'nın kararlarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarının önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.

Irak Dışişleri Bakanlığı da İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in tampon bölgeyi ele geçirmesi kınanan açıklamada, söz konusu eylemin uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Libya'dan Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı

Libya'nın Arap Birliği Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Libya'nın Arap Birliği'ni İsrail'in Suriye'de işgal ettiği toprakları genişletmesi konusunun görüşüleceği olağanüstü toplantıya davet ettiği belirtildi.

Arap Birliği'nin, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini genişletmesiyle ilgili acil tedbirler alınmasını içeren olağanüstü toplantısının en geç iki gün içinde yapılmasının umulduğu aktarıldı.

ABD: İsrail'in Suriye topraklarına girmesi geçici bir durum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Suriye'de çöken rejim sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Miller, "Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye'de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi." diyerek, İsrail'in bu eylemlerinin "geçici olduğunu" kaydetti.

Sözcü Miller, İsrail ve Suriye arasında 1974'te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı desteklediklerini yineledi.

İngiltere: İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Sözcü açıklamada, "İsrail, açıkça Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgedeki varlığının savunma amaçlı, kısıtlı ve geçici olduğunu belirtti. İsrail'in bu taahhüdüne uymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, İsrail'i ve tüm tarafları uluslararası hukuktan kaynaklanan barış, istikrar ve güvenlik yükümlülüklerine uyma çağrısını yineledi.

Sözcülük açıklamasında, Dışişleri Bakanı David Lammy'nin dün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'la konuyu ele aldığı bildirilirken, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz." denildi.

Almanya: İsrail'in işgal ve saldırılarını yakın takip ediyoruz

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Bu gelişmeyi de elbette yakından takip ediyoruz ve not ediyoruz." diyen Hoffmann, prensip olarak geçmişte Alman hükümetinin tüm güçlere gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu ve bunu yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'deki altyapıyı hedef alan saldırıları ve sınırdaki tampon bölgesini işgal etme girişimini kınadı.

İsrail'in Golan Tepeleri'nden başlayarak işgal alanını genişletme ve askeri saldırılarla altyapıyı hedef alarak Suriye topraklarında azgın saldırılarını sürdürmesinin kınandığı açıklamada, İsrail'in söz konusu adımlarıyla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak güven ve istikrarın korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İİT Genel Sekreterliği, Suriye halkının yanında duruyor ve siyasi tercihlerine saygı duyuyor. Ülkedeki tüm siyasi taraflara da Suriye halkının çıkarları konusunda sorumluluklarının bilincinde olmaları çağrısında bulunuyoruz. Siyasi taraflara, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kurumları ve toprak bütünlüğünü garantileyen geçiş sürecinin barış ve güven içinde tamamlaya davet ediyoruz."

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.