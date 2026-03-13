İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama - Son Dakika
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama

İsrail\'in \'\'Vuracağız\'\' dediği Tahran\'daki miting alanında patlama
13.03.2026 12:04  Güncelleme: 12:13
İsrail\'in \'\'Vuracağız\'\' dediği Tahran\'daki miting alanında patlama
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde Kudüs Günü yürüyüşünün başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Bu duyurudan kısa bir süre sonra miting alanı yakınında patlama meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da "Kudüs Günü" yürüyüşü sırasında, miting alanı yakınında patlama meydana geldi.

İsrail ordusunun, Farsça hesabından yapılan paylaşımda, Tahran'daki bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı. Ordu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

YÜZLERCE KİŞİ MEYDANDA TOPLANDI

Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölge, Kudüs Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan ve halk bu bölgede toplandı. İsrail'in saldırı tehditlerinden kısa bir süre sonra miting alanı yakınında patlama meydana geldi.

PATLAMA SONRASI KALABALIKTAN YÜKSELEN SES: ALLAHU EKBER

Bölgeden gelen görüntülerde, halkın yürüyüş yaptığı sırada patlamanın yaşandığı ve dumanların yükseldiği görülüyor. Patlamanın ardından kalabalıktan "Allahu Ekber" sesleri yükseliyor.

İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanında patlama

KUDÜS GÜNÜ NEDİR?

Her yıl ramazan ayının son cuma günü, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Kudüs'ü işgaline karşı çıkmak amacıyla dünya çapında düzenlenen protesto günüdür.

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.

