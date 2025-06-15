İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail: İsfahan\'da nükleer tesis vurduk
15.06.2025 12:57  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail: İsfahan\'da nükleer tesis vurduk
Haber Videosu

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine saldırdıklarını açıkladı. İran medyası ise İsrail'in art arda 3 gündür gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında İsfahan'da Savunma Bakanlığı'na bağlı bir tesisi hedef aldığını doğruladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine saldırdıkları yönünde açıklama yaptı. İran medyası ise, İsrail'in art arda 3 gündür devam eden saldırıları kapsamında İsfahan'da Savunma Bakanlığına bağlı bir tesisi hedef aldığını doğruladı. ISNA haber ajansı saldırıyı, "Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezlerden biri İsfahan'da saldırıya uğradı, olası hasarlar araştırılıyor" diye aktardı.

13 HAZİRAN'DA DA SALDIRI YAPILMIŞTI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındığını ve şimdiye kadar tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirmişti. UAEA, saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğünü ancak Natanz Nükleer Tesisi'nde olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmediğini açıklamıştı.

"SİLAH ÜRETİM TESİSLERİNDEN UZAK DURUN"

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcü Avichay Adraee bugün yaptığı açıklamada İran'a yönelik tahliye uyarısında bulundu. Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda askeri silah üretim tesisleri ve bunlara destek sağlayan kurumların içinde ya da çevresinde bulunan ya da bulunması beklenen tüm kişiler, bu bölgeleri derhal terk etmeli ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemelidir" diye konuştu. Adraee ayrıca, "Bu tesislerin yakınında bulunmak hayatınızı riske atar" ifadelerini kullandı.

"İRAN İLE İSRAİL ARASINDA ANLAŞMA YAPILABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu gece İran'a düzenlenen saldırıyla hiçbir ilgisi yok. Ancak İran tarafından herhangi bir şekilde, biçimde ya da yöntemle saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti, daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde üzerinize iner" dedi. Trump, İran ile İsrail arasında anlaşma ihtimaline de değinerek, "Bununla birlikte, İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapılabilir ve bu kanlı çatışma sona erdirilebilir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 10 kişinin öldüğü, 208 kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İsfahan, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar varya tam o çocuğu 10 0 Yanıtla
  • 1006:
    Gurbetcinin de aç ı geliyor.. ?????? Hesap normal belki 1 buçuk porsiyon yedin... Sırf algı... 1 3 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    bu ucaklar nasil elini kolunu sallayarak geliyor 0 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    boş binalar ,nükleer yoktur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

12:08
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
11:16
Netanyahu’nun uçağı Yunanistan’da görüntülendi
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
11:16
Platin yüzde 40’la bu yıl en fazla değer kazanan ürün oldu
Platin yüzde 40'la bu yıl en fazla değer kazanan ürün oldu
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 13:28:58. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.