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İsrail, Mısır'ın yardım girişlerini engellediği iddialarını reddetti - Son Dakika
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İsrail, Mısır'ın yardım girişlerini engellediği iddialarını reddetti

Mısır, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına yanıt vererek İsrail'in 'Mısır'ın yardım girişlerini engellediği' iddialarını kesin bir şekilde reddetti. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, İsrail'in iddialarının tutarsızlığını ve asılsızlığını gösterdiğini belirtti. Davanın ilk duruşması 11 Ocak'ta başlamış ve Güney Afrika, İsrail'e karşı soykırım davası açmıştı.

İsrail, Mısır\'ın yardım girişlerini engellediği iddialarını reddetti
13.01.2024 - 05:01,  Güncelleme: 05:02
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Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhinde "soykırım" davası açılan İsrail'in, "insani yardım girişlerini Mısır'ın engellediği" yönündeki iddialarını kesin bir şekilde yalanladı.

İsrail hukuk ekibinin, Hollanda'nın Lahey kentindeki UAD'de dün yaptığı savunmaya Mısır'dan yanıt geldi.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail savunma heyetinin, dünkü duruşmada, "Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerine engel olanın Mısır olduğu" yönündeki "yalan ve iddialarını" kesin surette reddettiğini belirtti.

Raşvan, İsrailli yetkililerin, savaşın başladığı tarihten bu yana pek çok defa yakıt başta olmak üzere Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyecekleri ve bunun savaşın bir parçası olduğu" yönündeki açıklamalarının, İsrail'in iddialarının tutarsızlığı ve asılsızlığını gösterdiğini kaydetti.

Ziya Raşvan, "İsrail kendisini, savaş suçu ve soykırım suçları işlediğini gösteren belgelerle UAD önünde bulunca, suçu Mısır'ın üzerine yıkmaya ve mahkeme tarafından suçlu bulunmaktan kurtulmaya yeltendi." ifadesini kullandı.

Sınır kapısının Mısır tarafının açık olduğunu ve bunu daha önce pek çok kez dile getirdiklerini bildiren Raşvan, kapının Gazze tarafının kontrolünün İsrail'in elinde olduğuna dikkati çekti.

UAD'de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak'ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak'ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor. Bunlar arasında, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor. Ancak Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında, soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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