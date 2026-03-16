İsrail ordusu İran\'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

ABD-İsrail-İran arasında devam eden savaş 17'nci gününe girerken bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail ordusu, İran'daki üç şehre eş zamanlı hava saldırısı başlattığını açıkladı.

TAHRAN, ŞİRAZ VE TEBRİZ'E SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve Tebriz kentlerindeki hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Açıklamada operasyonun İran'daki belirli askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

AFP'nin aktardığı son dakika bilgilerine göre İran'ın başkenti Tahran'ın birçok noktasından patlama sesleri duyuldu. Kentte hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bölgede yoğun hareketlilik yaşandığı bildirildi.

İRAN YENİ HEDEFLERİ DUYURDU

Öte yandan İran, Kızıldeniz'de bulunan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğunu açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki söz konusu filonun lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran için meşru hedefler arasında olduğunu duyurdu.

"İRAN'A KARŞI BİR TEHDİT"

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yapılan açıklamada, "ABD uçak gemisi Gerald Ford'un Kızıldeniz'deki varlığı İran'a karşı bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Kızıldeniz'deki filonun lojistik ve servis merkezleri İran silahlı kuvvetlerinin hedefleri olarak kabul edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.