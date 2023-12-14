İstanbul Adalet Sarayı\'nda Savcının Görev Yeri Değiştirildi

İstanbul, -İSTANBUL Adalet Sarayı'nda avukat Buket Nurşah Tekışık'ın çektirdiği odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi. Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.