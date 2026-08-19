İstanbul Barajlarında kritik su seviyesi: Tasarruf uyarısı yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Barajlarında kritik su seviyesi: Tasarruf uyarısı yapıldı

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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, azalan yağışlar ve artan tüketimle yüzde 48,13'e düştü. Uzmanlar, sıcaklığın devam etmesi halinde seviyenin daha da düşeceğini belirterek su tasarrufu çağrısı yaptı. Eylül yağışları kritik önem taşıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yaz aylarında yağışların azalmasının, sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Kentteki barajlar 11 Mayıs'ta yüzde 72,05'le yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşırken doluluk oranı 19 Ağustos itibarıyla yüzde 48,13 kaydedildi.

Doluluk oranı, Elmalı'da yüzde 78,42, Ömerli'de yüzde 68,9, Darlık'ta yüzde 66,24, Alibey'de yüzde 47,1, Terkos'ta yüzde 41,14, Büyükçekmece'de yüzde 34,04, Istrancalar'da yüzde 34,3, Sazlıdere'de yüzde 27,19, Kazandere'de yüzde 20,87, Pabuçdere'de yüzde 14,45 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 420,56 milyon metreküp olarak belirlendi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 492,7 milyon metreküp su alındı.

METEOROLOJİ UZMANINDAN TASARRUF UYARISI

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki barajlar yüzde 100 dolu olsa bile kentin 1 yıllık su tüketimine yetmediğini söyledi.

Özdemir, İstanbul'un barajlar dışında Melen ve Yeşilçay'dan da su aldığını, bunun kente faydasının oldukça büyük olduğunu belirterek, "Bugünlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 48'lere kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 24-25 Ağustos'a kadar bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır. Bundan dolayı su birikimindeki veya barajlardaki doluluk seviyesi azalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Eylül ayından itibaren yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarının artmasının önemli olduğunu dile getiren Özdemir, 31 Ağustos'a kadar aralıklı da olsa yağmur yağma ihtimali bulunduğuna işaret etti.

"SU TASARRUFU ÖNEMLİ"

Özdemir, bu yağışın 20-30 milimetrelik olması gerektiğine dikkati çekerek, "Barajlarımızdaki su seviyesi havalar bu şekilde giderse daha da düşecektir. Oran yüzde 20'lere kadar düştüğü zaman 'ortalama kritik döneme' giriyoruz demektir. O yüzden su tasarrufu önemli. Bütün vatandaşlarımızın, kuruluşlarımızın ve herkesin buna dikkat etmesi lazım." diye konuştu.

Her yıl yağış oranlarının daha da azaldığını vurgulayan Özdemir, "Havaların çok sıcak gitmesi, İstanbul üzerinde ısı adalarının oluşması, yüksek basıncın bulunduğumuz bölgede sürekli kalması barajlardaki su seviyesini maalesef hızlı bir şekilde düşürüyor. Hepimizin el birliğiyle tasarrufa önem vermemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, bazı Avrupa ülkelerinde bahçelerin hortumla sulanmasının yasaklandığını, yeşil çimlerin sarıya dönmesine neden olan tasarrufların uygulandığını aktardı.

İstanbul'da özellikle yol kenarlarında bulunan çimlerin belediyeler tarafından otomatik fıskiyelerle sulandığını anlatan Özdemir, şunları söyledi: "Çimlerin olduğu alanlar belediyeler tarafından sulanıyor ama maalesef yarısı çimleri, yarısı caddeleri suluyor. Buna hiç dikkat etmiyoruz. Bazıları bozuk, bakım yapmıyorlar. İsraf büyük. Belediyelerin arızalı fıskiyeleri düzeltmesinde ve yeşil alanları daha az sulanmasında fayda var. Ayrıca eğer şebeke suyu kullanıyorlarsa bu kötü çünkü devamlı su çekecektir. Tabii ki bu suyun tasarrufu çimlerin sulanmasından daha önemli. Güneş doğmadan veya güneş batımından sonra belli bir miktar sulanması yeterli. Saatlerce açık kalan bir sistem sıkıntılıdır."

"ANİ YAĞIŞLAR OLURSA SEL OLAYLARI GÜNDEME GELEBİLİR" 

Meteoroloji uzmanı Özdemir, eylül ayının yağışlı geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Bu dönemde ne kadar yağış alınacağının henüz belli olmadığının altını çizen Özdemir, "Şu anda yerel yağışlar alacak gibi görünüyor. Ani yağışlar olursa sel olayları gündeme gelebilir. Şu an bir şey demek için erken çünkü henüz ağustosun ortasındayız. İleriye dönük detaylı öngörü yapmamız zor. Şu anda suyun minimum kullanılması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Ağustos, Güncel, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barajlarında kritik su seviyesi: Tasarruf uyarısı yapıldı - Son Dakika

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