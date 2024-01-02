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Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle yumruk atan üniversiteli öğrencinin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan genç, babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirtirken yaşanan diyaloğu da detaylarıyla anlattı. Zanlı pişman olduğunu ve aşağılayıcı sözler söylemediğini de savundu.

02.01.2024 - 11:18,
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İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönerken İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'nın ifadesine ulaşıldı.

Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı

ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen etkinlikten ayrılan İsmail Aydemir'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli E.A'nın ifadesi ortaya çıktı.

Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı

"SEN TÜRK VATANDAŞI DEĞİL MİSİN? HASSAS ZAMANLARDAYIZ"

Savcılıktaki ifadesinde babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten E.A, "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben, 'Sen Türk vatandaşı değil misin? Hassas zamanlardayız.' dedim." diye konuştu.

Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı

"İSTEDİĞİMİ TAŞIRIM" YANITINI VERİNCE İTİŞME YAŞANMIŞ

Şüpheli, mağdur Aydemir'in kendisine "İstediğimi taşırım" yanıtını vermesinin ardından aralarında itişme yaşandığını anlatarak, mağdurun yakınına gelmesi üzerine ise kendisini korumak amacıyla yumruk attığını iddia etti. Olay nedeniyle pişman olduğunu ve herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı sözler söylemediğini savunan E.A, Aydemir'i uyarmayı amaçladığını söyledi.

Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonar evine dönen İsmail Aydemir'i darbettiği belirtilen E.A, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, tutuklanmıştı.

Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: AA
YORUMLAR (15)
  • FATİH ŞAHİN: Eline sağlık kardeşim Türk düşmanlarının sonu böyle olucak er ya da geç Yanıtla 241 458
  • mustafa ekici: İslam Düşmanları da geberince Cehennemi boylayacak Yanıtla 280 97
  • Serdar Tokur: Türk düşmanı derken , Müslümanı destekleyen müslüman mı Türk düşmanı oluyor ağzından çıkanı o iki kulağın iyi duysun 181 34
  • Alican Atmaca: Kimse bilip bilmeden kendi kendine hüküm vermesin tevhit in arapçasını türkçe ne anlama geldiğini bilmeden öğrenmeden dolduruşa gelip (bilmiyorlardı bilselerdi yapmazlardı) hadisindeki dua ya konu olan cahillerden olursun ama bile bile bunu yapıyorsan Allah doğruyu göstersin yaşın daha genç Yanıtla 116 33
  • Serkan Basar: her türlü şiddete ve kötü söyleme hayırrrrr Yanıtla 133 9
  • Ahmet Çakır: Sen TÜRK değilsin fatih şahin sen israil göçmenisin zamanında TÜRKİYE israillilere vatandaşlık vermiş sende onlardan bitanesi Yanıtla 98 44
  • Gokhan Turan: Millet olarak silkinmemiz, uyanmamız gerekiyor. O yumruğu atan Türk evladını alnından öpüyorum. Yanıtla 27 56
  • Radon Radon: Keske karsimda olsaydin 28 54
  • FATİH ŞAHİN: kahrolsun israil kahrolsun türk düşmanları 45 7
  • Ali Kublay: Memlekette bir tane delikanlı yok her kez kıvırma peşinde Ortaç'ın dediği gibi binlerce dansöz var Yanıtla 23 6
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İsmail Aydemir, Filistin, İstanbul, İsrail, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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