İstanbul'da 15 farklı adrese fuhuş baskını - Son Dakika
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İstanbul'da 15 farklı adrese fuhuş baskını

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İstanbul'da, 6 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı kadınlara internet siteleri üzerinden fuhuş yaptırdığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Sapıkların elinden kurtarılan kadınlardan 6'sının Rus ve 3'ünün Kırgız'ın olduğu açıklanırken, adreslerde yapılan aramalarda binlerce lira, cep telefonları ve çok sayıda SIM kartı ele geçirildi.

18.12.2024 11:19
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden yabancı kadınları ev ve otellere yönlendirerek, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

15 FARKLI ADRESE BASKIN

Üç aylık çalışmanın ardından 13 Aralık'ta, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye'de 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 erkek şüpheli yakalandı.

ADRESLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 6 Rus, 3 Kırgız, 1 Kazak, 2 Belarus ve Tunus uyruklu birer kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda da 58 bin 300 lira, 1401 dolar, 890 avro para, 17 cep telefonu, 17 SIM kartla 2 USB bellek ele geçirildi.

İstanbul\'da 15 farklı adrese fuhuş baskını
Kaynak: AA

Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 15 farklı adrese fuhuş baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bahattin Çöndek:
    elinden kurtarılan diyor zaten bu iş için geliyorlar çoğu nasıl olsa kapılar yol geçen hanı 31 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    kurtarıldılarmı zaten bu iş için geliyorlar 28 1 Yanıtla
  • k K:
    Hepsi adeta öldürücü Bulaşıcı hastalık saçıyor. Bunlarla ilgili daha fazla denetim ve soruşturma yapılmalı stihbarat elde edilmeli. Halkın hepsini bulaşıcı hastalıga kaptıracaklar bu gidişle. 18 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para basıyor mübarek o 9 6 Yanıtla
  • Narkoz null:
    alan razı veren tazı ellemen .iktirsinler ???? 10 4 Yanıtla
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