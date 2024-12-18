İstanbul\'da 15 farklı adrese fuhuş baskını

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Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden yabancı kadınları ev ve otellere yönlendirerek, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

15 FARKLI ADRESE BASKIN

Üç aylık çalışmanın ardından 13 Aralık'ta, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye'de 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 erkek şüpheli yakalandı.

ADRESLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 6 Rus, 3 Kırgız, 1 Kazak, 2 Belarus ve Tunus uyruklu birer kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda da 58 bin 300 lira, 1401 dolar, 890 avro para, 17 cep telefonu, 17 SIM kartla 2 USB bellek ele geçirildi.