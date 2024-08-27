İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oluyor

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(İSTANBUL) Gök gürültülü sağanak İstanbul'da bazı semtlerde etkili oluyor. Saat 10.00 sıralarında başlayan yağış, trafikteki yoğunluğu da artırdı. Meteoroloji yağışın İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde ve kuzey ilçelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.

Meteoroloji, dün ve bu sabah İstanbul ve çevresi için uyarı yayınladı. Uyarıya göre bugün yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar olacak.

Gök gürültülü yağış İstanbul'da etkili oluyor

Metorolojinin tahminlerindeki gibi İstanbul'da yağış saat 10.00 sarılarında etkili olmaya başladı. Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş gibi semtlerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Ulaşımda yağışla birlikte yoğunluğun arttığı gözlendi.

Yapılan tahminlere göre,önümüzdeki günlerde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.