İstanbul'da Hava Kirliliği Haritası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Hava Kirliliği Haritası

İstanbul'da hava kirliliği en yüksek Göztepe'de, en düşük ise Beylikdüzü ve Sultangazi'de ölçüldü.

31.01.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hava kirliliği en yüksek Göztepe'de kaydedilirken, en düşük kirlilik oranı Sultangazi'nin bir bölümü ile Beylikdüzü'nde ölçüldü.

Dünyada ve Türkiye'de hızla önlem alınması gereken konuların başında gelen hava kirliliği, son günlerde İstanbul'da sisli ve puslu havanın hakim olmasıyla tekrar gündeme geldi.

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nden anlık takip edilebiliyor.

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "temiz (yeşil)", 51 ile 100 arası "orta (sarı)", 101 ile 150 arası "hassas (turuncu)", 151 ile 200 arası "sağlıksız (kırmızı)", 201 ile 300 arası "kötü (mor)", 301 ile 500 arası "tehlikeli (bordo)" şeklinde sıralanıyor.

NEFES uygulamasındaki istasyon verileri ile Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri (MTHM) verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan bölgeler saat 10.00'da Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:

"Beylikdüzü-23 (İyi-Yeşil), Sultangazi 1-23 (İyi-Yeşil), Avcılar-40 (İyi-Yeşil), Arnavutköy-49 (İyi-Yeşil), Şirinevler-55 (Orta-Sarı), Kumköy-55 (Orta-Sarı), Çatladıkapı-55 (Orta-Sarı), Beşiktaş-55 (Orta-Sarı), Alibeyköy-55 (Orta-Sarı), Maslak-55 (Orta-Sarı), Sultangazi 3-55 (Orta-Sarı), Bağcılar-56 (Orta-Sarı), Sultangazi MTHM-56 (Orta-Sarı), Esenler-57 (Orta-Sarı), Başakşehir MTHM-58 (Orta-Sarı), Yenibosna-64 (Orta-Sarı), Kağıthane MTHM-65 (Orta-Sarı), Esenyurt MTHM-69 (Orta-Sarı), Sarıyer-74 (Orta-Sarı), Mecidiyeköy MTHM-80 (Orta-Sarı), Aksaray-82 (Orta-Sarı), Silivri MTHM-84 (Orta-Sarı), Kağıthane-105 (Hassas-Turuncu)."

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle kaydedildi:

"Şile MTHM-34 (İyi-Yeşil), Adalar-35 (İyi-Yeşil), Selimiye-50 (Orta-Sarı), Ümraniye MTHM-55 (Orta-Sarı), Kandilli MTHM-55 (Orta-Sarı), Kandilli-55 (Orta-Sarı), Sultanbeyli MTHM-55 (Orta-Sarı), Kartal-55 (Orta-Sarı), Üsküdar MTHM-56 (Orta-Sarı), Ümraniye-56 (Orta-Sarı), Üsküdar-56 (Orta-Sarı), Tuzla-71 (Orta-Sarı), Kadıköy-133 (Hassas-Turuncu), Sancaktepe-138 (Hassas-Turuncu), Göztepe D100-174 (Sağlıksız-Kırmızı)."

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne göre, kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler ise saat 10.00'da şu şekilde sıralandı:

"Sultangazi 1 (Taş ocakları) - 20 (İyi-Yeşil), Beylikdüzü (Kentsel)-22 (İyi-Yeşil), Büyükada (Arka plan)-29 (İyi-Yeşil), Avcılar (Şehir arka plan)-34 (İyi-Yeşil), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-37 (İyi-Yeşil), Arnavutköy (Kırsal)-42 (İyi-Yeşil), Selimiye (Trafik)-42 (İyi-Yeşil), Beşiktaş (Trafik)-50 (İyi-Yeşil), Ümraniye 2 (Trafik)-51 (Orta-Sarı), Kumköy (Arka plan)-54 (Orta-Sarı), Maslak (Şehir arka plan)-54 (Orta-Sarı), Şirinevler (Trafik)-56 (Orta-Sarı), Kartal (Kentsel)-56(Orta-Sarı), Çatladıkapı (Trafik)-56 (Orta-Sarı), Alibeyköy (Kentsel)-57 (Orta-Sarı), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-57 (Orta-Sarı), Kandilli 2 (Deniz trafik)-60 (Orta-Sarı), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-61 (Orta-Sarı), Bağcılar (Kentsel)-62 (Orta-Sarı), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-63 (Orta-Sarı), Yenibosna (Kentsel)-64 (Orta-Sarı), Üsküdar 2 (Trafik)-64 (Orta-Sarı), Kağıthane 2 (Kentsel)-65 (Orta-Sarı), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-68 (Orta-Sarı), Esenler (Kentsel)-73 (Orta-Sarı), Başakşehir (Sanayi kentsel)-74 (Orta-Sarı), Sarıyer (Kentsel)-75 (Orta-Sarı), Esenyurt (Kentsel)-84 (Orta-Sarı), Tuzla (Kentsel)-86 (Orta-Sarı), Silivri-86 (Orta-Sarı), Mecidiyeköy (Trafik)-94 (Orta-Sarı), Aksaray (Trafik)-95 (Orta-Sarı), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-109-(Hassas-Turuncu), Kadıköy (Kentsel)-121 (Hassas-Turuncu), Sancaktepe (Kentsel)-143 (Hassas-Turuncu), Kadıköy (D-100 Trafik)-187 (Sağlıksız-Kırmızı)"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Beylikdüzü, Sultangazi, istanbul, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Hava Kirliliği Haritası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:08:40. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Hava Kirliliği Haritası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.