 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Mossad adına casusluk yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Mossad adına casusluk yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda nakit para, silah ve dijital materyallere el konuldu.

İstanbul\'da Mossad adına casusluk yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
05.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:17
Abone Ol

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 4 gün ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Türkiye, İsrail, Mossad, İsrail, Adliye, İstanbul, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Mossad adına casusluk yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


09:28
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:46
Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:45
Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:28
7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19
İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56
MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu

Son Dakika
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:45 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:46 Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:28 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19 İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58 Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56 MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 09:51:23. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Mossad adına casusluk yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement