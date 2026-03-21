İstanbul'da Nevruz Bayramı Kutlamaları
İstanbul'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

İstanbul'da Nevruz Bayramı Kutlamaları
21.03.2026 18:59
Nevruz Bayramı İstanbul'da iki ayrı programla kutlandı. Topkapı'da kültürel etkinlikler yapıldı.

21 Mart Nevruz (Bahar) Bayramı İstanbul'da düzenlenen iki ayrı programla kutlandı.İlk programda Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde nevruz ateşi yakılırken, Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde ise, Türk dünyası temsilcileri biraraya gelerek demir dövdü.

21 Mart Nevruz (Bahar) Bayramı kutlamalarının ilk adresi Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi oldu. Programa İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın yanı sıra İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa katılanlar Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Rusya Federasyonu'na bağlı Başkortostan ve Tataristan'ın kültür evlerini ziyaret etti. Heyet Azerbaycan'a özgü baklavayı tattı. Programda Kazakistan'a ait dombra ve Türki Cumhuriyetler'e ait geleneksel kıyafetlerin tanıtımı da yapıldı. Programda Nevruz ateşi de yakıldı.

DEMİR DÖVDÜLER

Kutlamaların ikinci adresi Fatih'te bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa geçildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Türki Cumhuriyetlerin diplomatik temsilcileri, Nevruz'un simgelerinden olan demir dövme törenine katıldı. Programda ayrıca Türki Cumhuriyetlerin folklor ekipleri sahne alarak gösteriler sundu. Program protokol üyeleri ve folklor ekiplerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Nevruz Bayramı, Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

