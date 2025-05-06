İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

Bu hafta İstanbul'da birçok konser, tiyatro oyunu ve sergi sanatseverleri bekliyor.

06.05.2025 11:29
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İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda yarın "La Traviata" operası, 11 Mayıs'ta "Amadeus" ve "Aşk Biter mi?" tiyatro gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca AKM Tiyatro Salonu'nda 10 ve 11 Mayıs'ta "Sonbahara Son Güller" oyunu sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 6-10 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Lysistrata", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Picasso", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", Kozyatağı Kültür Merkezi'nde "80 Günde Devr-i Alem" oyunlarını beğeniye sunacak.

Ayrıca Üsküdar Stüdyo Sahne'de 8-10 Mayıs'ta "Callback", Garibaldi Salon 2'de "Tamamen Doluyuz" oyunları izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 10 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı tarafından sahnelenen "Vişnelik" oyununa ev sahipliği yapacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 11 Mayıs'ta, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün "Yıldız Tozu" oyunu izlenebilecek.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 10 Mayıs'ta "Bir Adam Yaratmak", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise İ. D. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün sahneye koyduğu "Homeros, İlyada" oyunu izleyiciyle buluşacak.

Semaver Kumpanya yarın Maximum Uniq Hall'de, Moliere'in ünlü eseri "Cimri" oyununu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in performansıyla sahneleyecek.

Konserler

AKM Tiyatro Salonu'nda bugün "Sazımız Sözümüz Türküler Konseri", yarın "Hicazkar Makamında Köçekçeler ve Solo Eserler Konseri", 8 Mayıs'ta "TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Konseri" müzikseverlerle buluşacak.

"Çok Akustik" programını sahnelere taşıyan Ercan Saatçi, 9 Mayıs'ta Fırat Tanış ile Maximum Uniq Hall'de konser verecek.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 8 Mayıs'ta Vasko Atanasovski'nin "Transbalkanika" konseri, 10 Mayıs'ta da "Chamber Jam Contemporary Tango Quintet" etkinliği İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Yalın, "Bir Büyülü Gece" konserleri kapsamında 9, 10 ve 11 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Sergiler

Geliri Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak, ressam Bedia Kirişçi ile Sabir Mehdiyev'in hazırladığı "Mekanın Gerçek Sahibi- Filistin'in Onurlu Direnişi" sergisi, Üsküdar Hüdayi Kültür Sanat'ta 9 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Modern Fin çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Tove Jansson'un orijinal eserlerinden oluşan sergi, Aynalı Geçit'te 17 Mayıs'a kadar açık olacak.

Filistin halkının mücadelesini, İslam sanatının zarif formlarıyla dünyaya hatırlatmak hedefiyle gerçekleştirilen "Sadakat" sergisi, yarın Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde izlenime sunulacak.

" İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Matteo Balduzzi'nin küratörlüğünde hazırlanan, İtalyan fotoğrafçı Luigi Ghirri'ye saygı duruşu niteliğindeki sergi, 1984'te yapılan aynı adlı projenin 40. yıl dönümünü kutlamak amacıyla projeye ait 86 orijinal fotoğraf baskısını bir araya getiriyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Leyla vü Mecnun Mesnevileri" yazma eser sergisi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde özel minyatür görselleriyle meraklılarının izlenimine sunuluyor.

TÜYEK tarafından düzenlenen, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamit'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerimlerden oluşan "Sultanların Mushafları" sergisi ise mayıs sonuna kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren sergi, 12 Aralık'a kadar görülebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

"Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi'nde, "2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı" sergisi ise İstanbul Lale Müzesi'nde 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Seyet Davoud'un daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış ve son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", 12 Haziran'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

İstanbul Modern, 10 Mayıs'ta "Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında" sergisinin ikinci kamusal etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika

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