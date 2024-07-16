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İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı

İstanbul\'da Sıcak Hava Uyarısı

İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği ve öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamaya dikkat edilmesi gerektiği açıklandı.

16.07.2024 10:24  Güncelleme: 10:25
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceğini açıkladı. AKOM ayrıca aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

AKOM verilerine göre, İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-doğu yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerine dikkat

AKOM İstanbulluları, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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