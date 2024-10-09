İstanbul'da "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi" düzenlendi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Gazze'deki İsrail soykırımının 1. yılında "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi" programı düzenlendi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panele, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, YTB Başkanı Abdullah Eren, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sivil toplum temsilcileri ve Türkiye'de üniversite eğitimi alan uluslararası öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazze konulu kısa film gösterildi.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "7 Ekim 2023'te başlayan bu süreçte, bir seneyi aşkın zamandır Filistin'de çok büyük bir katliam ve soykırım gerçekleşiyor. 42 bin ayrı hikaye, 42 bin ayrı dünya son bir yıl içerisinde haksızca, hukuksuzca bu dünyadan ayrıldı." dedi.

Gazze'de yaşananlara ilişkin "Acaba bu onların imtihanı mı, yoksa dünyanın geri kalanının ve iki milyarlık İslam dünyasının mı imtihanı?" sorusunu yönelten Eren, "Bu imtihanı veren Gazze halkı oldu, Filistinliler oldu. Bizler de bu süreçte kendi durumumuza bakmak ve kendi durumumuza ağlamak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

Filistin'in İslam dünyası için önemini vurgulayan Eren, "Kur'an-ı Kerim'de etrafı mukaddes kılınmış belde olarak tanımlanan bu topraklar, bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim Han ve 2. Abdülhamid Han'ın emanetidir." ifadelerini kullandı.

"Filistin'den 800'e yakın burslu öğrencimiz var"

Türkiye'nin, Filistin'e destek çabalarını sürdürdüğünü belirten Eren, "Son bir yıl içerisinde elimizden geldiği kadar emanete sahip çıkmaya çalıştık." diye konuştu.

YTB'nin Filistinli öğrencilere yönelik destek programlarından bahseden Eren, "Şu an Filistin'den 800'e yakın burslu öğrencimiz var. Bu burslu öğrencilerimizin yanı sıra bu sene sadece Gazze'den 200 öğrenci burslandırdık. Fakat mevcut durumlardan dolayı gelemiyorlar. " bilgisini paylaştı.

7 Ekim 2023'ten 7 Mayıs'a, sınırlar kapanana kadar Mısır'a geçen ve lise bitirme sınavını başarıyla veren Filistinlilerin ilk mülakatlarının bu ülkede yapıldığını aktaran Eren, Filistin Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle bu kişilere burs sağlanacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Filistin davasına yönelik kararlılığını vurgulayan Eren, "Biz daha adil bir dünya için mücadele vereceğiz. Dünyanın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tabiriyle beşten büyük olduğunu göstermek için mücadele vereceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olarak 1967 sınırları içerisinde tanınmış, egemen ve bağımsız bir Filistin kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Etkinlikte Eren'in ardından uluslararası öğrenciler de konuşma yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Filistinli Mariam Menawi, Filistin'i destekleyenlerin İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kalmaması, boykotta ısrarcı olması ve her mecrada Filistin'den bahsetmeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Venezuelalı Gabriel Sanchez, Latin Amerika ülkelerinin Gazze konusundaki tutumlarına değindi.

Ankara Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencisi Özbekistanlı Iroda Oripova, Gazze'deki çocukların eğitim hakkı konusunda araştırma yaptığını ve bu konuda Gazzeli yetkililerle görüştüğünü aktardı.

Programda şiir dinletisi sunuldu ve Gazze ağıtı okundu.

Daha sonra, "Soykırımın Gölgesinde Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli" düzenlendi.

Burada konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü doktora öğrencisi Gazzeli İbrahim Almadani, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son bir yılda birçok akrabasını kaybettiğini belirtti.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına değinerek hukuki süreçlerin uzun sürdüğüne dikkati çeken Almadani, "İsrail'in Gazze'deki soykırımı bittikten sonra UAD'den bu konuda karar çıkması bir anlam ifade etmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatan Almadani, uluslararası sistemin değişmesi gerektiğini kaydetti.