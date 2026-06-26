İstanbul'da Zehirlenme Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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İstanbul'da Zehirlenme Davasında Cezalar Verildi

İstanbul\'da Zehirlenme Davasında Cezalar Verildi
26.06.2026 16:20
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İstanbul'da bir ailenin zehirlenerek ölümüyle ilgili verilen kararda 4 sanığa toplamda 60 yıl hapis cezası verildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen anne Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak'ın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verdi. Otel sahibi Oğlak'ın 13 yıl 4 ay, DSS İlaç firması sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı'nın 18 yıl, ilaçlamayı yapan Cağferoğlu'nun ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. 4 sanığın da tutukluluk halleri devam edecek. Sanıklar Muhammad Moeen Ud In Chıshtı ve Rustemshea Batyrov ise beraat etti.

9 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul Laleli'de bir otelde, odalarında yapılan bir ilaçlama nedeniyle zehirlenerek ölen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması öncesi yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısının duruşma arasında esas hakkında mütalaasını sunduğu öğrenildi.

5 SANIĞA 22 YIL, 6'ŞAR AYA KADAR CEZA TALEBİ

Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Savcı, 5 sanık için 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

1 KİŞİ İÇİN BERAAT İSTENDİ

Savcı, sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölüm olayına neden olan süreçle illiyet bağı kurulabilecek herhangi bir eylemin tespit edilemediğini belirterek beraatına karar verilmesini talep etti.

Duruşma saat 11: 34'te başladı. Taraf avukatları ve tutuklu sanıklar duruşmada hazır bulundu. Savcı, iki duruşma arasında sunduğu mütalaayı tekrarladı.

"BENİM EVİMDE YEMEK YAPILMIYOR"

Ardından söz alan Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik, şunları söyledi:

"Onu toprağa koyduğumuz gün biz öldük. Benim evimde yemek yapılmıyor. Vicdanınız nasıl rahat ediyor. Para uğruna değdi mi bu şimdi? Size güveniyorum, gereken cezayı alacaklar. Onlar geri gelmeyecek, benim acımı kimse dindiremeyecek. Değdi mi? Oteli ilaçladık deseydiniz onlar giderdi, para da istemezdi benim damadım. Niye böyle yaptınız? En ağır cezaları alsınlar, başka canlar yanmasın. Bir annenin gözyaşını dindirin. Toprak öpmeyi siz biliyor musunuz? Ben ebedi görmeyeceğim Çiğdemimi, Masalımı, damadımı… Değdi mi yalan dünyanın malına? Çocuklarımın eşyalarını alamıyorum ben, elim gitmiyor. Siz serbest kalsanız bile vicdanınız rahat eder mi? Adaletinize sığınıyorum, bir annein içindeki acıyı bilemezsiniz."

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik ise "Türk adaletine güveniyorum. İki aileye ateş düştü. Cezalarını çeksinler" dedi.

Servet Böcek'in babası ise "Benim ailemi toprağa verdiler. Bu insanlar 10 sene ceza alsa da bizim acımız dinmeyecek. İçerde her yattıkları gün bize çektirdikleri acıyı çeksinler" diye konuştu.

Sonrasında söz alan mağdur avukatları, savcının mütalaasına katılmadıklarını ve sanıkların "bilinçli takdirle" değil "olası kast" ile cezalandırılmalarını talep etti.

Beraat talep edilen Rustemshea Batyrov, bir önceki duruşmadadaki savunmasını tekrarladı.

Otel sahibi Hakan Oğlak, savunmasında şunları aktardı:

"Aileye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm, emniyette ve savcılıkta söylediğim gibi keşke benim canıma ve malıma zarar gelseydi de onlara bir şey olmasaydı. Üzüntümü anlatacak bir kelimem yok. Yaşadığım sağlık problemlerinden dolayı ve bacağımda yara olduğu için tedavi görüyordum ve otelin tüm idari işlerini başkasına devretmiştim. Tahliyemi talep ederim."

"ÖLÜMÜ İLAÇLAMA NEDENİYLE OLMADI"

Sanık Serkan Kışı ise "Ölümün hala ilaçlama nedeniyle olmadığını savunuyoruz. Adli Tıp raporları dahil bizim lehimize. Servet Böcek'in ifadesinde hep gıda zehirlenmesi diyor. Hatta midyecinin eşgalini tarif ediyor" dedi.

Sanık savunmalarının ardından duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verildi. Sonrasında ise sanık avukatlarının savunmasına geçildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YOK

Ardından duruşmaya yarım saat karar arası verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı, kararı verirken alt sınırdan uzaklaştıklarını ve iyi hal indirimin uygulamadıklarını söyledi.

Sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verdi.

İLAÇLAMA ŞİRKETİNE 18 YIL CEZA

Otel sahibi Oğlak'ın 13 yıl 4 ay, DSS İlaç firması sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı'nın 18 yıl, ilaçlamayı yapan Cağferoğlu'nun ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. 4 sanığın da tutukluluk halleri devam edecek.

2 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Muhammad Moeen Ud In Chıshtı ve Rustemshea Batyrov ise beraat etti.

Kaynak: ANKA

Zehirlenme, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Zehirlenme Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika

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