İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız - Son Dakika
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İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

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Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi sona erdi. Zirve 1 saat sürerken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, "Koşulsuz ateşkese hazırız" ifadesi kullanıldı.

16.05.2025 12:34
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Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki 3'lü toplantının ilki yapıldı.

İLK ÜÇLÜ TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Dolmabahçe'de Bakan Fidan'ın başkanlığındaki Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi. Toplantı, 1 saat kadar sürdü. Görüşmeyle ilgili konuşan Ukraynalı diplomatik bir kaynak, Ukrayna heyetinin İstanbul'da Rusya heyeti ile yapacakları görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeyi ele alacağını söyledi. Kaynak, Kiev'in Rusya heyetiyle görüşmede ateşkesi öncelik olarak gördüğünü, Ukraynalı çocuk ve sivillerin geri dönmesi gibi güven artırıcı önlemler alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

UKRAYNA: KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIRIZ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından açıklamada, savaşı sonlandırmak yönünde İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.

Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.

Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve nedense Türkiye'ye gelemeyen Putin'in doğrudan görüşmesidir."

2. GÖRÜŞME TÜRKİYE RUSYA-UKRAYNA ARASINDA

İlk görüşmenin ardından ardından Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesi başladı. Bakan Fidan'ın başkanlığında düzenlenen müzakerelere Türkiye arabulucu olarak katılırken, ABD de gözlemci statüsünde dahil oldu.

3 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının açılışında konuştu, bunun iki ülke arasında Mart 2022'den bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşme olduğuna dikkat çekti.

Bakan Fidan, açılış konuşmasında, "Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. Zelenski'nin Ankara ziyareti önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantı heyetler arasında ilk doğrudan temas özelliğini taşıyor. Ateşkesin bir an önce hayata geçirilmesi kritik önem taşıyor. Bundan sonraki aşamayı hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli. Türkiye her daim yanınızda olacaktır. Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, taraflara başarılar diliyorum." dedi.

İstanbul\'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna\'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bera Topal:
    Putin'in senle aynı masaya oturması hayal bile edilmez Putin tramp veya Erdoğan ile aynı masaya oturur ...sen kimsin zelensiki ...Putin açık açık diyor abilerin gelsin 9 5 Yanıtla
  • Ss5675251:
    ulan olum çok hayalperestsin,koşulsuz ne demek...sen dua et bi şekilde ateşkes olsun...Abd bile yardım ayağına senin yeraltına göz koydu... 1 1 Yanıtla
  • Azra Engin:
    Mobil uygulamanız çalışmıyor 0 0 Yanıtla
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