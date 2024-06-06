İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kuştepe Çocuk Korosu, Darülaceze\'de konser verdi

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Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, 2023 yılında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde oluşturulan Kuştepe Çocuk Korosu, Darülaceze'de konser verdi. Polislerle yetenekli çocukların bir araya gelerek oluşturduğu koro, Darülaceze sakinlerine konser verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince 2023 yılında "Gençlerle Geleceğe Bir Adım" projesi hazırlandı. Projede, 11-14 yaşları arasında bulunan maddi durumu yetersiz, sosyal ve kültürel imkanlardan yoksun roman çocuk ve gençlere, müzik ve koro çalışması eğitimi verildi. Eğitimler sonucunda oluşturulan Kuştepe Çocuk Korosu bugün, Darülaceze sakinlerine konser verdi. Konsere İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, polisler ve Darülaceze sakinleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından polisler ve Kuştepe Mahallesi'nden seçilen yetenekli çocukların oluşturduğu Kuştepe Çocuk Korosu Darülaceze sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Söylenen şarkı ve türkülere Darülaceze sakinleri eşlik etti. Sahneye çıkan sakinler unutulmaz bir gün yaşadı.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZ TARAFINDAN BÖYLE BİR PROJENİN YAPILMASI ÇOK ANLAMLIDIR"

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle romanlara olan ilgisini sevgisini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda 2013 yılında başlatılan Cumhurbaşkanlığı Roman Strateji Belgesi ve eylem planlarının İstanbul ayağını sorumluluğu da bana verildi. 4 yıldır bu kapsamda İstanbul'da çeşitli etkinliklerle ve özellikle Roman Strateji Belgesinin 6 önemli ayağı var. İstihdam, eğitim, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve yardımlar ile diğer konular başlıkları altında. Özellikle dezavantajlı kesimlerin bu dezavantajlarını gidererek avantaja çevirmesiyle ilgili sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu alanda özellikle ilçelerimizde hem de kolluk birimlerimiz tarafından böyle bir projenin yapılması çok anlamlıdır" dedi.

"EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Görevine yeni atanan ve Darülacezede yapılan ilk programa ev sahipliği yapan Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam "Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı) çerçevesinde düzenlenen bu çok güzel programa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Bugün burada gençlerimizi ve çok kıymetli görevdeki polis arkadaşlarımızı gördüğümde için coşku ve sevgiyle doldu. Burada sakinlerimizle beraber olmaktan ne kadar mutlu olduklarını gördüm" diye konuştu.

"POLİS ARKADAŞLARIMIZLA YETENEKLİ ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİRDİK"

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Bugün ilçe emniyet müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir proje kapsamında, emniyetimizin sadece sokaklarda güvenliği sağlayan, suçluyu kovalayan, suçluyu yakaladığı zaman adli birimlere sevk eden görevinin dışında aynı zamanda toplum destekli çalışmaları da var. Bunlardan bir tanesi de ilçe emniyet müdürümüzün koordinesinde emniyetteki polis arkadaşlarımızın nezaret ve denetiminde Kuştepe Mahallesi'nden seçilen yetenekli çocuklarla emniyetimizi bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

"GÜNÜMÜZ ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

43 senedir Darülacezede kaldığını söyleyen Ayşe Yücel, "Çok güzel diyorum. Günümüz çok güzel geçti. Eğlendik. Allah razı olsun. Ben her zaman konsere gelmem ama bugün geldim. Eğlendim" diye konuştu.

Darülaceze sakini Ahmet Aslan da, "Tabi ki memnun olduk. Çok mutlu olduk. Ben bu işin içinde büyüdüm. Maksim'de çalıştım. Artık bizden geçti artık" dedi.