İstanbul Emniyetinde Atama Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Emniyetinde Atama Dönemi

07.07.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, 2025 yaz dönemi emniyet atamalarını duyurdu. Yeni görevler belirlendi.

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan 2025 yılı yaz dönemi atamalarını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bu dönemdeki atamaların valilik makamının onayıyla yapıldığı, 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü ile 11 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiği aktarıldı.

Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak, Mehmet Baysal ile Gökhan Bambal'ın İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandığı kaydedilen açıklamada, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Umut Karaöz, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Ali Taşçı, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne Turgut Coşkun, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne Turan Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Murat Milletsever, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hakan Dulkadir, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ömer Faruk Günay, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Çağlayan Kurt, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Osman Tınmazol, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Halis Erdoğan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hasan Demirbağ ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Parasız, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü Salih Köse, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin, Deniz Liman Şube Müdürü ile Turizm Şube Müdürü (vekaleten) Adnan Ayhan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Alper Erdem, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü ile Belge Yönetimi Şube Müdürü (vekaleten) Mesut Döner, İnşaat Emlak Şube Müdürü Fatih Çetin, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Yusuf Erkan, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü İlyas Kayış, İstihbarat Şube Müdürü Halil Çetinkaya, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Orhan Şen, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü (vekaleten), İnterpol-Europol Şube Müdürü (vekaleten) Esma Yavaşca, Tanık Koruma Şube Müdürü Abidin Danış ve Trafik Denetleme Şube Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü (vekaleten) Tunay Başarık'ın olduğu ifade edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Yunus Gezer, Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Koray Han Yavuz, Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Adnan Aslan, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Emrah Ata, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekilliğine Alpaslan Ödevli ile Kürşat Mesut Özmen, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığına Ahmet İzgi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığına Can Coşkun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekilliğine Erhan Akkuzulu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığına Ali Tokul, Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekilliğine Mehmet Çağrı Karaahmetoğlu'nun atandığı açıklamada kaydedildi.

Vali Gül'den yeni atanan emniyet personeline tebrik

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni görevlerine atanan il emniyet müdür yardımcılarımızı, ilçe emniyet müdürlerimizi ve şube müdürlerimizi tebrik ediyor, her birine görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar görev yapan değerli müdürlerimize emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul'un huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyetinde Atama Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
TOBB’un “Nefes Kredisi“ KOBİ’ler için bu hafta başlıyor 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı

11:21
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
10:23
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
18:53
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden
Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
18:33
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:50
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
17:49
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
17:45
Aydın’da orman yangını çıktı
Aydın'da orman yangını çıktı
17:23
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 12:03:06. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyetinde Atama Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.