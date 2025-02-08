İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık - Son Dakika
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 988 bin 369 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken nüfus olarak 57 kenti geride bıraktı.

08.02.2025 12:23
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 988 bin 369 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken nüfus olarak 57 kenti geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye nüfusu, 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma ünvanını korudu.

2023'te 978 bin 7 kişinin bulunduğu ilçede, 2024'te yaşayanların sayısı 10 binden fazla artarak 988 bin 369 kişiye çıktı.

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 şehrini de geride bıraktı. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

Çankaya ikinci sıraya çıktı

Esenyurt'un ardından 2023'te ikinci sırada Gaziantep'in Şahinbey, üçüncü sırada Ankara'nın Çankaya ilçesi yer alıyordu. Çankaya, nüfus artışıyla geçen yıl Şahinbey'i geride bıraktı.

947 bin 330 nüfuslu Çankaya'yı, 946 bin 812 kişiyle Şahinbey takip ediyor. Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 932 bin 128, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 888 bin 696 kişilik nüfusu bulunuyor.

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi Yalıhüyük

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiyle Yalıhüyük'ü izledi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 156, Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 164 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.

2024 yılı verilerine göre en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçelere ilişkin bazı veriler şunlar:

EN YÜKSEK NÜFUSLU 10 İLÇENÜFUSEN DÜŞÜK NÜFUSLU 10 İLÇENÜFUS
Esenyurt988.369Hemşin2.422
Çankaya947.330Bayramören2.362
Şahinbey946.812Yenişarbademli2.251
Keçiören932.128Otlukbeli2.186
Şehitkamil888.696İnhisar2.168
Osmangazi885.441Han2.164
Küçükçekmece789.033Kofçaz2.156
Seyhan786.931Kızılören2.034
Pendik749.356Yayladere1.996
Ümraniye727.819Yalıhüyük1.678

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık - Son Dakika

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