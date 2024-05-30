İstanbul\'un Fethi\'nin 571\'inci yılı Maltepe\'de kutlandı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı kapsamında Maltepe Orhangazi Şehir Parkı etkinlik alanında fetih kutlaması düzenlendi. Işık gösterisi ve mehteran takımıyla başlayan kutlamalar, sanatçı Haluk Levent konseri ile devam etti. İBB Başkanı İmamoğlu, " Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da herkesin inanç ve geleneklerini koruyan, adil ve hoşgörülü bir yönetim kurdu. Hiçbir bağnazlığa geçit vermedi. İslam'ın sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı. Manevi değerlerimizi yüceltti. Medeniyetimize, çok büyük güç ve değer kattı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı dolayısıyla Maltepe Orhangazi Şehir Parkı etkinlik alanında fetih kutlaması düzenledi. Saat 18.30'da başlayan program ışık gösterisi ve mehteran takımı ile başladı. Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Şarkıcı Haluk Levent'in verdiği konserle gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren programa katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

"BU ŞEHRE SAHİP ÇIKMAK, FATİH'İN VE ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih'in İstanbul'u fethederek kenti, doğu ve batı kültürlerinin buluştuğu bir dünya başkenti haline getirdiğini vurgulayarak, "İstanbul ta o zaman adaletin, hoşgörünün simgesi oldu. Bu şehre sahip çıkmak, bu şehrin her türlü ruhuna sahip çıkmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, yeni bir çağ açan değerlerine sahip çıkmaktır. Bu şehre sahip çıkmak, İstanbul'u işgalden kurtarıp, yeniden milletimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır" dedi.

"İSTANBUL'UN FETHİ KENTİ BİR DÜNYA BAŞKENTİ HALİNE GETİRDİ"

İmamoğlu, "Dünya tarihi fetihlerle doludur. Ama İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yenisini açan çok özel bir fetihtir. İstanbul'un fethi, hissedin ki, çok özeldir. Çünkü bir başka yönü vardır. Çünkü fethin Fatih'i çok özeldir. Fatih Sultan Mehmet, sadece 21 yaşında İstanbul'u fethetmek için yola koyulurken, hedeflerini toprakları değil gönülleri fethetmek olarak tanımlamıştı. Bu büyük bir fark. Büyük bir devlet insanı. ve aynı zamanda bir askeri deha olmanın ve bu hissi en güçlü şekilde yüreğinde yaşatmanın yanı sıra, çok yönlü bir entelektüeldi. Çok iyi eğitim almıştı. Dünyayı biliyordu. Dünyayı tanıyordu o günkü durumda, o günkü çağda. Onun amacı; insanlara boyun eğdirmek değil, herkes için onurlu bir hayat sağlamaktı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da herkesin inanç ve geleneklerini koruyan, adil ve hoşgörülü bir yönetim kurdu. Hiçbir bağnazlığa geçit vermedi. İslam'ın sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı. Manevi değerlerimizi yüceltti. Medeniyetimize, çok büyük güç ve değer kattı. Ortaçağ'ın karanlığındaki batı dünyasına örnek oldu. İstanbul'u, bu kadim kenti, doğu ve batı kültürlerinin buluştuğu bir dünya başkenti haline getirdi. İstanbul, ta o zaman adaletin, hoşgörünün simgesi oldu" diye konuştu.

"BURASI FATİH SULTAN MEHMET'İN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VE SİZLERİN ŞEHRİDİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Bakınız; bu şehre sahip çıkmak, bu şehrin her türlü ruhuna sahip çıkmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, yeni bir çağ açan değerlerine sahip çıkmaktır. Bakınız; bu şehre sahip çıkmak, İstanbul'u işgalden kurtarıp, yeniden milletimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır. İstanbul'a sahip çıkmak, böylesi güçlü bir duygudur. Atatürk, ne demişti? 'İstanbul, bizim tarihimizin ve medeniyetimizin özetidir' demişti. Tarihimizin ve medeniyet özeti kadim İstanbul. Ne demek biliyor musunuz? Hiç kimseye ve hiçbir kesime ait değil. İstanbul, 16 milyon hemşehrimizin, 86 milyon vatandaşımızındır; hepimizindir. İstanbul onu sevenlerin, ona özen ve saygı gösterenlerindir. İstanbul, sizlerindir. Burası Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve sizlerin şehridir. Bunu böyle bilelim ve böyle hissedelim. Asla bu duyguyu unutmayalım. 21 yaşında İstanbul'da gönülleri fethedip, yeni bir çağ açan o Fatih'i, 38 yaşında bu cennet vatanı işgalden kurtarmak için yola koyulan ve tarihi seyrini değiştiren Mustafa Kemal'i, ey hemşehrilerim, sevgili milletimiz, hiç ama hiç aklınızdan çıkarmayın. ve mutlaka o şahsiyetleri tanıyın" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI DEĞİL, BARIŞI KAZANDIKLARI İÇİN EŞSİZDİRLER"

İmamoğlu, "Onlar, girdikleri savaşları kazandıkları için değil; onlar, barışı kazandıkları için büyük, barışı kazandıkları için eşsizdirler. Barışı kazandıkları için tarihi, önemli şahsiyetlerdir. Onlar kardeşliğin, hoşgörünün, aklın ve bilimin peşinde koştukları için, insan olmaya değer verdikleri için dünya çapında saygınlar. Yüzyıllar geçse de öyle olacaklar. Fatih ve Atatürk'ün her daim o genç, o güçlü o cesur ruhları, bugünün gençleri, yani sizler için çok değerli bir rehberdir, kılavuzdur. Sevgili gençler; yıkmak değil yapmak için, ayırmak değil birleştirmek için yola koyulduklarında, önlerinde hiç kimse durmadı, duramaz. Yönünüzü geçmişe değil, geleceğe çevirdiğinizde, sizlerin de önünde hiçbir güç duramayacak" dedi.