İstanbul Valisi Davut Gül Ocak ayı emniyet verilerini açıkladı

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İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2025 Ocak ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Bu yılın Ocak ayında terör örgütlerine karşı yapılan 217 operasyonda 463 şahıs yakalandı; 2 bin 131 şahıs tutuklandı, 94 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörizmin finansmanına darbe vurulmaya devam ediyor" dedi.

İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Vali Davut Gül'e, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de eşlik etti. Toplantıda, 2025'in Ocak ayı emniyet verilerini açıklandı. 2025 yılı Ocak ayında terör, organize suçlar, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu, düzensiz göç başlıklarında alınan tedbirleri ve yakalanan suçlular hakkında bilgi veren Davut Gül, 'İstanbul'un Huzuru, Türkiye'nin Huzuru'dur' anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

'217 OPERASYONDA 463 KİŞİ YAKALANDI'

'İstanbul'un Huzuru, Türkiye'nin Huzuru'dur' anlayışıyla 63 bin 689 mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden halkımızın can ve mal güvenliği için uyum ve koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz' diyerek sözlerine başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın Ocak ayında terör örgütlerine karşı yapılan 217 operasyonda 463 şahıs yakalandı; 131 şahıs tutuklandı, 94 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.Terörizmin finansmanına darbe vurulmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

'KİŞİLERE İŞLENEN 8 SUÇTA YÜDE 6,5 AZALMA'

Asayiş alanında elde edilen başarılardan da bahseden Vali Gül, "Bu yılın ilk ayında 2024'ün Ocak ayına göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta yüzde 6,5, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaçta yüzde 47, oto hırsızlıkta yüzde 64, yankesicilikte yüzde 38 motosiklet hırsızlığında yüzde 51, evden hırsızlıkta yüzde 41, dolandırıcılıkta yüzde 9 oranında düşüş sağlandı. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan 17 bin 990 şahıs yakalandı. 7 önemli suçta yakalamalarımız geçen senenin Ocak ayına göre yüzde 3,4 oranında arttı. Bu şahısların yakalanması demek, malvarlığına karşı suçlarda ve kişilere karşı işlenen suçlarda azalma olacağı anlamına geliyor. 2025 yılının Ocak ayında; bin 249 silah ele geçirildi; bin 382 kişi yakalandı. Bu suça verilen cezaların artmasıyla önümüzdeki aylarda rakamların düşeceğine inanıyoruz ve böyle bir beklentimiz var. Şehrimizin güvenlik ve asayişi noktasında takip ettiğimiz konulardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar Bu yılın ilk ayında yapılan denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 8 konuta 1 milyon 150 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerimizde ruhsatsız olan ya da eksikleri olan 204 konaklama tesisi kapatıldı" dedi.

'86 BİN 274 LİTRE SAHTE VE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ'

Gül, "Bu çalışmalar sonucunda 2025 yılının ilk ayında 25 suç çetesine operasyon yapıldı. 179 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 66 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 5 milyar 9 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu" ifadelerini kullandı. Haksız ve kanunsuz kazanç yöntemi olan kaçakçılık ile ilgili verileri açıklayan Gül, "Bu yılın ilk ayında yapılan 473 operasyonda 597 kişi yakalandı, 21 kişi tutuklandı. 51 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" şeklinde konuştu.

'994 UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ'

Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalara da değinen Gül, "Bu kapsamda imal ve ticarete yönelik yapılan 994 operasyonda bin 663 şahıs yakalandı, 555'i tutuklandı, 291'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 ton uyuşturucu, 17 milyondan fazla uyuşturucu hap, 102 kök kenevir ele geçirildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 13 bin 731 annemiz bilgilendirildi. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde 4 bin 140 denetim gerçekleştirildi" dedi. Gül, "Şehrimizin imajı olan ticari taksilere yaptığımız denetim yüzde 65 oranında arttı. 22 bin 792 denetim gerçekleştirdik. Çakarlı araç denetimlerimizde bu yılın ilk ayında denetlenen araç sayımız bin 571 olurken, cezai işlem uygulanan araç sayımız 107 oldu." dedi.

'25 KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 29 KİŞİ YAKALANDI'

Vali Gül, kaçak göçmenlerle mücadele konusundaki çalışmalara da değinerek "Şu konunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Bizim mücadele ettiğimiz konu, düzensiz göç. Bu konuda hukuk ve ahlaktan taviz vermeden başarılı bir mücadele yürütüyoruz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığında büyük yol kat ettik. Şu gerçeği unutmayalım. İstanbul, dünyanın çekim merkezi. Burada yabancılar var ve olmaya devam edecek. Çünkü; ticaret yapanlar, sağlık için gelenler, okumaya gelenler, gezmeye gelenler şu anda da var gelecekte de olacaktır. Sadece geçen yıl 18 milyondan fazla ziyaretçimiz oldu. Dolayısıyla da turizm bizim için çok kıymetli. Biliyorsunuz, dünyada ilk defa mobil göç noktaları 2023 yılında İstanbul'da başladı. Düzensiz göçle mücadelemizde elimiz rahatladı; sistemin oturması sağlandı. Bu mobil göç noktalarımızda Ocak ayında 97 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 5 bin 296 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 25 operasyonda 29 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı, 1 araca el konuldu" şeklinde konuştu.