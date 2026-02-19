İstanbulluların Ocak Meyve ve Sebze Tercihleri - Son Dakika
İstanbulluların Ocak Meyve ve Sebze Tercihleri

19.02.2026 11:28
İstanbullular ocak ayında en çok mandalina ve domates tüketti, toplam 194 bin ton ürün satıldı.

İstanbullular ocak ayında meyve olarak en çok mandalina, sebze olarak ise domates tüketti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Bu kapsamda, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde ocak ayında, 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 28 meyve ve 45 sebze olmak üzere toplam 73 çeşit ürün alıcı buldu.

Bayrampaşa'daki hale ocak ayında 55 bin 970 ton meyve ve 88 bin 885 ton sebze olmak üzere toplam 144 bin 855 ton ürün getirildi.

Ataşehir'deki hale ise 21 bin 483 tonu meyve, 28 bin 122 tonu sebze olmak üzere toplam 49 bin 605 ton ürün nakledildi.

İki hale geçen ay 77 bin 453 ton meyve ve 117 bin 7 ton sebze olmak üzere toplamda 194 bin 460 ton ürün getirildiği belirlendi.

Meyvelerde mandalina, sebzelerde domates başı çekti

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti.

Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 13 bin 280 tonunu mandalina, 14 bin 263 tonunu da domates oluşturdu. Diğer hale ise 4 bin 908 ton mandalina, 4 bin 762 ton domates getirildi. Böylelikle her iki hale toplam 18 bin 188 ton mandalina, 19 bin 25 ton domates ulaştırıldı.

Mandalinayı 17 bin 340 tonla portakal, 11 bin 767 tonla muz, 9 bin 484 tonla elma, 6 bin 456 tonla limon, 3 bin 65 tonla nar, 3 bin 13 tonla armut, 1578 tonla Trabzon hurması, 1392 tonla çilek, 665 tonla kivi takip etti.

Domatesi ise 15 bin 17 tonla patates, 9 bin 453 tonla havuç, 8 bin 418 tonla biber, 7 bin 284 tonla salatalık, 7 bin 38 tonla beyaz lahana, 6 bin 784 tonla kuru soğan, 5 bin 463 tonla karnabahar, 4 bin 102 tonla turp ve 3 bin 927 tonla ıspanak izledi.

Hallere en fazla getirilen meyve olarak mandalinanın kilogram fiyatı ortalama 29,38 lira, portakal 30 lira, muz 62,35 lira, elma 71,36 lira, limon 57,81 lira, nar 63,13 lira, armut 64,69 lira, Trabzon hurması 70 lira, çilek 180 lira ve kivi ise 106,25 liraya alıcı buldu.

Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 83,06 lira, patates 17,81 lira, havuç 12,72 lira, biber 60,55 lira, salatalık 73,91 lira, beyaz lahana 12,50 lira, kuru soğan 12 lira, karnabahar 21,88 lira, turp 13,75 lira ve ıspanak ise 26,88 liradan satıldı.

Hallerde ocak ayında satılan en pahalı ürün 252,19 lira ile kestane oldu

Meyve ve sebze hallerinde ocak ayında satılan en pahalı ürün 252,19 lira ile kestane oldu.

Kestaneyi 208,44 lira ile dut, 180 lirayla çilek, 151,56 lirayla kuru sarımsak, 144,69 lirayla taze fasulye, 125,31 lirayla mantar, 115,63 lirayla ayva, 107,81 lirayla ananas, 106,25 lirayla kivi, 98,44 lirayla taze soğan takip etti.

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallere en çok getirilen 10 meyvenin miktarları şu şekilde sıralandı:

Mandalina18 bin 188 ton
Portakal17 bin 340 ton
Muz11 bin 767 ton
Elma9 bin 484 ton
Limon6 bin 456 ton
Nar3 bin 65 ton
Armut3 bin 13 ton
Trabzon hurması1578 ton
Çilek1392 ton
Kivi665 ton
Bu hallere en çok getirilen 10 sebzenin miktarları şöyle:
Domates19 bin 25 ton
Patates15 bin 17 ton
Havuç9 bin 453 ton
Biber8 bin 418 ton
Salatalık7 bin 284 ton
Beyaz lahana7 bin 38 ton
Kuru soğan6 bin 784 ton
Karnabahar5 bin 463 ton
Turp4 bin 102 ton
Ispanak3 bin 927 ton
Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallerde en çok tercih edilen 10 meyvenin fiyatı:
Mandalina29,38 lira
Portakal30 lira
Muz62,35 lira
Elma71,36 lira
Limon57,81 lira
Nar63,13 lira
Armut64,69 lira
Trabzon hurması70 lira
Çilek180 lira
Kivi106,25 lira
İki halde de en çok tercih edilen 10 sebzenin fiyatı:
Domates83,06 lira
Patates17,81 lira
Havuç12,72 lira
Biber60,55 lira
Salatalık73,91 lira
Beyaz lahana12,50 lira
Kuru soğan12 lira
Karnabahar21,88 lira
Turp13,75 lira
Ispanak26,88 lira
İki halde de en pahalı olan 10 ürünün fiyatı:
Kestane252,19 lira
Dut208,44 lira
Çilek180 lira
Kuru sarımsak151,56 lira
Taze fasulye144,69 lira
Mantar125,31 lira
Ayva115,63 lira
Ananas107,81 lira
Kivi106,25 lira
Taze Soğan98,44 lira
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

