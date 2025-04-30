İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Hapis Cezası

İSVEÇLİ gazeteci Joakim Medin, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

30.04.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSVEÇLİ gazeteci Joakim Medin, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Dagens ETC muhabiri İsveçli gazeteci Joakim Medin, 27 Mart'ta İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı, ertesi gün 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 29 Mart'ta yapılan açıklamada, Medin'in tutuklanmasının gazetecilik faaliyetleriyle herhangi bir ilgisi olmadığı belirtildi. Medin'in 11 Ocak 2023'te Stockholm'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin yakıldığı bir protesto eylemine katıldığı ve bu eylemle bağlantılı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ocak'ta soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Medin'in PKK/KCK terör örgütü ile basın arasındaki irtibatı sağladığına dair bir suç kaydı bulunduğu da ifade edildi.

Medin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan dava Ankara 79'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Joakim Medin SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden bağlanırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Sanık Medin ifadesini çevirmen aracılığı ile verdi. Suçsuz olduğunu iddia eden sanık Medin, İsrail'de yaşanan insan hakları ihlallerini haberleştirdiğini ifade ederek, "Ayrıca Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve İslamafobi konusunda çalışıyorum. 6 adet kitap kaleme aldım. Son kitabım ile araştırmacı gazetecilik konusunda ödüle aday gösterildim. Dış haber muhabiri olarak pek çok ülkeye seyahat ediyorum ve haberler yapıyorum. Başta Türkiye dahil olmak üzere Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde uzun süreler geçirdim. Son 6 ayda Nepal, Ukrayna, Filistin gibi ülkeleri de gezdim. Özellikle son 3 yıldır da Ukrayna ve Filistin hakkında haberler yapıyorum. Farklı ülkeler ve liderler hakkında haberler ve analizler yapıyorum" dedi.

Makalelerde kullanılan fotoğrafların sorulması üzerine Medin, "Fotoğraf benim tarafımdan çekilmedi, ben bu protestoya katılmamıştım. Fotoğraf aktivistler tarafından çekilmiş bir fotoğraf" ifadelerini kullandı.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Medin'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tahliye edilen Medin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olmasından dolayı tahliye edilmeyecek.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:33:25. #7.11#
SON DAKİKA: İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.