İtalya'dan Trump-Zelenskiy Görüşmesine Destek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesinin "barış sürecinin önemli parçası" olduğunu ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Tajani'nin, Il Giornale gazetesinde Trump'ın Zelenskiy ile dün Washington'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonuçlandırmaya yönelik adımları ele aldığı görüşme ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulunduğu mülakatı yayımladı.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'taki görüşmesi sonrası dün Washington'daki Ukrayna gündeminin "pozitif bir gün ve barış sürecinin önemli parçası" olduğunu belirten Tajani, tüm liderlerin Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda ortak fikirde olduğunu ifade etti.

Tajani, Ukrayna'nın güvenlik garantisine ilişkin "İtalya'nın dış saldırıya karşı ortak yardım sistemiyle Ukrayna'nın bağımsızlığını garantiye alacak teklifi temelde kabul edildi." dedi.

Zelenskiy'nin "sınır meselesini" daha sonra ele alacağını belirten Tajani, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'daki görüşmesine ilişkin "Putin galip değil." yorumunu yaptı.

Tajani, Trump-Putin zirvesinin sonuca varamadığını kaydederek "Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın tüm taleplerine boyun eğemez." ifadesini kullandı.

"Netanyahu dünyanın yarısının isteklerine kulak tıkıyor"

Tajani, Orta Doğu'daki duruma ilişkin "Ateşkesi, esirlerin serbest bırakılmasını ve katliamın sona ermesini istiyoruz." dedi.

İsrail hükümetinin 7 Ekim 2023 sonrası "meşru ve orantılı yanıt verme çizgisini çoktan geçtiğini" ve Gazze'nin ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'yı işgal etmesine karşı olduklarını vurgulayan Tajani, İsrail'in Gazzelileri zorla sürgün etme politikasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Tajani, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu dünyanın yarısının isteklerine kulak tıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Ayrıca Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.