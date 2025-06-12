İtalya ve Almanya'nın Ortak Vizyonu - Son Dakika
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İtalya ve Almanya'nın Ortak Vizyonu

12.06.2025 22:45
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Tajani ve Wadephul, Avrupa güvenliği, İran nükleer müzakereleri ve işbirliğini görüştü.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceğine dair ellerinde herhangi bir sinyal olmadığını ve böyle bir şeyin olmamasını umduğunu dile getirirken, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da meselenin nasıl gelişeceğinin İran'a bağlı olduğunu söyledi.

Roma'da Rusya- Ukrayna Savaşı ve Avrupa-Atlantik güvenliğinin ele alındığı, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Polonya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB), NATO ile Ukrayna'nın katıldığı "Weimar+" grubu toplantısının ardından Tajani ve Wadephul, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü, ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalyan Bakan Tajani, basın toplantısında, "Alman mevkidaşım Johann Wadephul ile yaptığımız ikili görüşme son derece olumluydu. Almanya ve İtalya'nın işbirliğini ve ortak vizyonunu vurgulamak önemli. Avrupa konusunda, özellikle güvenlik, savunma ve rekabet gücü açısından Avrupa'yı güçlendirmek için birlikte çalışacağız." dedi.

Tajani, yasa dışı göçle mücadele konusunun da hem İtalyan hem Alman hükümetinin öncelikli konularından biri olduğunu ve ortak vizyona sahip olduklarını belirtirken, aynı şekilde Batı Balkanlar için de ortak vizyona sahip olduklarını ve bu ülkelerin mümkün olan en kısa sürede AB ile birleşmesi gerektiğini ifade etti.

İtalyan bakan, Ukrayna'nın bağımsızlığının savunulması başta olmak üzere Orta Doğu'da barış ve "iki halk iki devlet" modelinden başka çözüm bulunmadığı konusunda da ortak vizyona sahip olduklarını dile getirdi.

İsrail'in İran'a saldırı ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine Tajani, "Böyle bir saldırı olacağına dair elimizde herhangi bir sinyal yok ve umarım böyle bir şey olmaz. Umman aracılığıyla ABD ile İran arasında yürütülen diyaloğu destekliyoruz. İsrail de bizim İran'a yönelik askeri bir saldırıya karşı olduğumuzu iyi biliyor ancak bana öyle geliyor ki bu o kadar yakın değil." yanıtını verdi.

Umman'da yapılması planlanan İran-ABD nükleer görüşmelerine değinen Tajani, "Bu görüşme turu kolay olmayacak ve muhtemelen bir sonraki görüşme Roma'da yapılabilir. İran, ABD ve Umman taraflarından İtalya'nın arabuluculuğuna büyük değer veriliyor." dedi.

Tajani, ayrıca geçen hafta İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Riccardo Guariglia'yı Tahran'a gönderdiğini anımsatarak, "Amacımız İran'ın ABD ile anlaşmaya varmasını teşvik etmek. İran'ın nükleer bomba projesi tamamen gerçek dışı. Ancak bir anlaşmaya varmak ve İran'ın da daha esnek olması gerekiyor." diye konuştu.

Alman bakanın açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da İtalya ve Almanya'nın sadece dost ülkeler olmadığını belirterek, "Aynı zamanda Avrupa'nın gelecekteki yolunu birlikte şekillendiren ortaklarız. Güçlü sanayi ülkeleriyiz ve bunu korumak istiyoruz. Bunun yolu da inovasyon ve rekabet gücünden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Açık pazarları savunma ve adil ticaret kurallarını teşvik etme konusunda da aynı çizgide olduklarını belirtti.

Avrupa'nın güvenliği konusuna da değindiklerini aktaran Wadephul, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın güvenliği konusunda da ortak bir sorumluluk taşıyoruz. Dünya daha tehlikeli hale geldi ve Avrupa artık daha fazla sorumluluk üstlenmeyi öğrenmeli. Bu, savunmaya yatırım yapmak, kritik altyapıları korumak ve NATO içinde güçlü bir Avrupa ayağı inşa etmek anlamına geliyor. Güçlü bir Avrupa uzak bir geleceğin hayali değil; burada ve şimdi üstlenmemiz gereken somut bir görevdir."

İran'ın nükleer müzakereleri ve İsrail'in İran'a saldıracağı haberlerinin gündemde yer aldığı hatırlatılan Alman Bakan Wadephul, "Meselenin nasıl gelişeceği İran'ın elinde. İran'a ancak bu yolla net bir sinyal gönderebilirim: İngiltere ve Fransa ortaklarımızla yani E3 formatı olarak, İran'ın her türlü nükleer silahlanma planlarından güvenilir bir şekilde uzaklaşmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, Gazze'de insani durum açısından felaket bir durum yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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