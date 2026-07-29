İYİ Parti'nin "yargıda makul süre ve uzun tutukluluk" araştırma önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi - Son Dakika
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İYİ Parti'nin "yargıda makul süre ve uzun tutukluluk" araştırma önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti\'nin "yargıda makul süre ve uzun tutukluluk" araştırma önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmaması, uzun tutukluluk uygulamaları ve yargı sistemindeki sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önerisi görüşüldü. İYİ Parti adına Lütfü Türkkan, tutuklamanın fiili cezalandırma yöntemine dönüştüğünü savunurken, CHP adına Gülizar Biçer Karaca da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, uzun yargılama süreleri ve iddianamesiz tutuklulukların hukuk devleti ilkesini zedelediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin "yargıda makul süre ve uzun tutukluluk" araştırma önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi - Son Dakika
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