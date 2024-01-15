İYİ Parti, şehit ailelerine barınma imkanı sağlanması için kanun teklifi verecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Şehitlerimizin geride bıraktığı, bakmakla yükümlü olduğu ailelerine belirli bir hane gelirinin altında bulunmaları ve başka bir eve sahip olmamaları kaydıyla, devletimiz tarafından barınma imkanı sağlanmasını teklif edeceğiz. Kanun teklifini bu hafta içerisinde TBMM'ye vereceğiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezindeki Başkanlık Divan Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, Irak'ın kuzeyinde Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri operasyonları desteklediklerini söyledi. Zorlu, buradaki terör yataklarının ivedilikle kurutulması gerektiğini belirterek, "Fakat PKK terör örgütü ile mücadelenin bir Suriye boyutu bir de uluslararası desteği bulunmaktadır. Bu detayı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Öyle ki bugün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara odaklanmış olsak da stratejik tehdit Suriye'nin kuzeyinden gelmektedir. Meseleyi sığınmacı tehlikesiyle bir arada değerlendirdiğimizde Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletçiğinin kurulmaması için gerekli adımların atılması ve hatta gerekiyorsa bu bataklığa karşı Şam ile görüşmelerin başlatılması göz önünde bulundurulmalıdır. Uluslararası boyutuna gelince Suriye-Irak hattında terör örgütlerinin desteği ABD eliyle yönetilmektedir. Bu bakımdan Dışişleri Komisyonundan geçmekle birlikte henüz TBMM'de Genel Kurulda oylanmamış olan İsveç'in NATO üyeliği bu mücadelemiz doğrultusunda değerlendirilmelidir. Biz işte böyle bir gidişatı ve vahameti gördüğümüz için komisyonda 'hayır' oyu kullandık. Terör belasının üretim merkezi Kandil ise lojistik üssü de ABD'dir. Dolayısıyla bugün terör örgütlerinin dış desteğiyle mücadeleden söz edenlerin İsveç meselesinde sırtının üstüne yatması kabul edilebilir değildir" dedi.

'BÖYLE BİR TABLOYA İZİN VERİLMEMELİ'

İYİ Parti olarak Antalya'da gerçekleştirmeyi planladıkları yerel seçim istişare kampının ve aday tanıtım toplantılarının bu kapsamda iptal edildiğini ve Meral Akşener'in kararı doğrultusunda ortak bildiri yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde girişimde bulunduklarını anımsatan Zorlu, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Zorlu, "Bir şehit ailesinin aldığı maaş 11 bin 858 liradır. Bazı aileler oransal olarak bunun daha da azını almaktadır. Açlık sınırı altındaki bu maaş kabul edilebilir değildir. Biz daha önce ocak ayından geçerli olmak üzere şehit yakını maaşlarının en düşük memur maaş düzeyine taşınmasını teklif etmiştik. Ayrıca bu vesileyle milletimizin vicdanını rahatsız eden bir konuyu gündeme getirmek istiyorum; şehitlerimizin haberiyle birlikte yaşadıkları evler, farklı sebeplerle kamuoyuna yansıyor. Bırakın bir ev sahibi olmayı, daha geçtiğimiz gün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'taki depremzede ailesinin çadırda yaşadığını gördük. Burada özellikle şehidimizin, anne ve babasına söylediği şu ifadesi bir kat daha yüreğimizi yaktı; 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım.' Bu durumun kamuoyuna yansımasının ardından bazı kişi ve kuruluşlar açıklamalar yapmış olsa da artık bir daha böyle bir tabloya izin verilmemelidir. Devletimizin imkanları bunun için fazlasıyla vardır. Bu vesileyle bir kanun teklifini bu hafta içerisinde TBMM'ye vereceğiz. Şehitlerimizin geride bıraktığı, bakmakla yükümlü olduğu ailelerine belirli bir hane gelirinin altında bulunmaları ve başka bir eve sahip olmamaları kaydıyla devletimiz tarafından barınma imkanı sağlanmasını teklif edeceğiz" diye konuştu.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları için aday tespit çalışmalarının devam ettiğini, çok hassas bir süreç yürüttüklerini ve Türk milletinin desteğini alacaklarına inandıklarını söyledi. (DHA)

Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)-