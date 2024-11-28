İzmir AASSM\'de Aralık Ayı Sanat Etkinlikleri Başlıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2024 yılının son ayında birbirinden renkli ve zengin etkinliklerle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

İzmirli sanatseverler, 2024'e kültür ve sanat dolu bir programla veda edecek. AASSM'nin aralık ayı programı, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle dolu.

Mozart'ın ölüm yıl dönümünde "Sadece Mozart" konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, 3 Aralık Salı günü "Sadece Mozart" konseri düzenleyecek. Orkestranın şefi ve solisti ise İbrahim Yazıcı olacak. Ünlü besteci W.A. Mozart'ın ölümünün 233. yıl dönümünde gerçekleştirilecek konserde, sadece sanatçının eserleri seslendirilecek. Konser, saat 20.00'de AASSM Büyük Salon'da yapılacak.

"Ata Türküler" konseri ve piyano resitali

AASSM Büyük Salon, 4 Aralık'ta saat 20.00'de "Ata Türküler" Ahmet Baran ve Hüseyin Turan konserine ev sahipliği yapacak. 5 Aralık'ta ise Haikularla Allaturca piyano resitali var. Büyük Salon'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek resital ücretsiz olacak.

Felsefe Günleri, atölye çalışması, konserler

12. İzmir Felsefe Günleri, 6-7 Aralık tarihlerinde Küçük Salon'da 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz yapılacak. Ayrıca İzmir Devlet Senfoni Orkestrası İsviçre- Türkiye Dostluk Konseri, 6 Aralık günü saat 20.00'de Büyük Salon'da sahnelenecek.

7 Aralık'ta Müziğin İçindeki Matematik adlı atölye çalışması Müzik Kütüphanesi'nde 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yine 7 Aralık günü Büyük Salon'da saat 20.00'de 45'lik Şarkılar konseri düzenlenecek.

Seda Bağcan'dan yeni yıl konseri

Dünya Koro Günü konseri, 8 Aralık günü Büyük Salon'da 13.00-15.30-18.00 saatlerinde ücretsiz sahnelenecek. 11 Aralık günü ise Seda Bağcan'dan yeni yıl konseri var. Konser, Küçük Salon'da saat 20.30'da başlayacak. 13 Aralık'ta da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri Büyük Salon'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Altan Erkekli & Veysel Diker

Müziği Görmek Renkleri Duymak-Kandinsky atölye çalışması, 14 Aralık günü Müzik Kütüphanesi'nde 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Aynı gün "Şifa Niyetine" Anılar & Türküler Gösteri Altan Erkekli & Veysel Diker, Büyük Salon'da 16.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Şeb-i Arus, Mizah Festivali ve konser

AASSM Büyük Salon, 15 Aralık'ta 19.30'da Şeb-i Arus ve Semazen etkinliğine ev sahipliği yapacak. 16 Aralık günü ise Mizah Festivali Ödül Töreni ve Mercan Selçuk Dans Topluluğu Gösterisi var. Program, Büyük Salon'da saat 20.00'de ücretsiz olacak. Olten Filarmoni Orkestrası'nın konseri de 18 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.30'da yapılacak.

Aşk ve Nostalji konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritm Topluluğu'nun yıl sonu gösterisi, 19 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de ücretsiz olacak. 20 Aralık'ta ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri Büyük Salon'da saat 20.00'de yapılacak. 21 Aralık'ta Aşk ve Nostalji konseri var.

Yeni yıl etkinlikleri

Hoş Geldin Yeni Yıl atölyesi, 22 Aralık günü Müzik Kütüphanesi'nde 14.00-15.30 saatleri arasında olacak. 28 Aralık'ta saat 20.00'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konseri düzenlenecek. Şef Hakan Şensoy, solist olarak ise Kerem Görsev Quartet var.

Ay boyunca sergi

AASSM, ay boyunca sergilere de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda 7 Kasım'da başlayan ve 15 Aralık'a kadar sürecek Anamnesis-Hakan Akçura solo sergisi, alt kat galeride ücretsiz sergilenecek. 30 Kasım'da başlayan ve 15 Aralık'a kadar sürecek Ayyıldız ve Güneş Türk Japon Diplomatik İlişkilerin Yüzyılı sergisi ise giriş kat galerilerde ücretsiz ziyaret edilebilecek. 3-12 Aralık tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün resim sergisi üst kat galerilerde, 16-29 Aralık tarihleri arasında Mizah Festivali sergisi üst kat galerilerde, 20-30 Aralık tarihleri arasında TJK 12. Resim Yarışması sergisi giriş kat galerilerde ve 23 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında Kubilay Anıtı sergisi alt kat galerilerde açık olacak.