İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yangın Sonrası Ağaç Bakımı ve İyileştirme Çalışmalarına Başladı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yamanlar Dağı'nda başlayıp kentte dört gün boyunca etkili olan yangınlardan etkilenen alanların rehabilitasyonu ve kurtarılabilir durumdaki ağaçların iyileştirilmesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. İzmir Planlama Ajansı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik Yeşil İzmir Gönüllüleri ve uzmanların katılımıyla yapıldı. Başkan Tugay, belediyenin sorumluğundaki park, koruluk ve ağaçlandırma alanlarında habitat sağlıklılaştırılması, ihtiyaç görülen alanlarda ise ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda başlayıp kentin birçok noktasında etkili olan yangınlar sonrası bir yandan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışırken diğer yandan yangında zarar gören ağaçların bakımı ve izlenmesi için saha incelemelerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında zarar gören orman alanlarının iyileştirilmesi için İzmir Planlama Ajansı (İZPA) öncülüğünde İzmirlilerle birlikte bir gönüllü hareketi de başlatılıyor. İZPA'nın koordinasyonunda Yeşil İzmir Gönüllüleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Gönüllüler 'Yangından Sonra Bakım ve İzleme Vatandaş Bilim Atölyesi Programı' kapsamındaki eğitimin ardından İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol eşliğinde yangından zarar gören Karşıyaka Belediyesi Mutluluk Ormanı'ndaki saha programına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da gönüllüler ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Uzman akademisyenlerden eğitim alan gönüllüler Başkan Tugay ile birlikte ağaçların yapısına, zarar derecelerine ve yaşama durumuna ilişkin çalışmalar yaptı.

"Özel ve dünyada benzeri çok fazla olmayan bir çalışma"

Afet sonrasındaki yeni sürece dair yol haritasını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kısmen yanan ağaçların ölmemesi, canlı kalması için bir şeyler yapabilir miyiz diye bir düşüncemiz vardı. Bununla ilgili İzmir Planlama Ajansı sürece dahil olmak isteyen gönüllüler için bir atölye hazırladı. Yeşil İzmir Gönüllüleri adını verdiğimiz gönüllü grupla önce teorik bir çalışma yaptılar, ardından da saha çalışması için Mutluluk Ormanı'na geçtiler. Alanda yangından zarar gören ağaçlar numaralandırılmıştı. Bu ağaçların canlılıklarını, şu anki durumlarını tespit ediyorlar. Topladıkları verileri bir harita uygulaması üzerinde kayıt altına alıyorlar. Bu çalışma kapsamında tamamen yanmış ağaçlar gecikmeden kesilecek. Kısmen yanmış olanlar takip edilip bakım uygulanacak ve canlılıklarının devamı sağlanacak. Bu özel ve dünyada benzeri çok fazla olmayan bir çalışma. İstanbul'dan Prof. Dr. Doğanay Tolunay hocamız ve Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol hocamız burada. Büyükşehir belediyemizin uzmanları ve bürokratları çalışmalarımıza eşlik ediyor" dedi.

Başkan Tugay, "Yangınlardan sonra ağaçların kurtarılması için ne yapılabilir" sorusuyla yola çıktıklarını belirterek "Bununla ilgili pilot çalışmamızı başlattık. Eğer burada bazı ağaçları kurumaktan kurtarabildiğimizi ispat edebilirsek bunun üzerinden bir yöntem ve takip sistemi geliştireceğiz. Bundan sonraki yangınlarda hızlıca alana girip ağaçları tek tek kontrol eden, müdahale edilebilir durumda olan ağaçları takip altına alarak bakımları için çalışan bir ekibimiz olacak" dedi.

"Yeşil dokuyu mutlaka korumalı ve geliştirmeliyiz"

Bu çalışmanın dikilecek ağaç türleriyle ilgili de ipuçları vereceğini belirten Başkan Tugay, "Çevremizdeki bu ormanı, yeşil dokuyu mutlaka korumalı ve geliştirmeliyiz. Ancak toprak, ağacın özelliği, ne tür fidanların seçileceği, dikilme sıklıkları gibi faktörlerle ilgili buradan elde edeceğimiz verilerle daha doğru kararlar verebileceğiz. İZPA'nın bu çalışmasını yerinde görerek daha doğru anlamak istedim, onun için buradayım. Çok doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Ağaçlandırma için sonbahar ve kış beklenecek

Yürütülen çalışmanın ardından sonbahar ve kış mevsimlerine girildiğinde uzman görüşü alınarak ihtiyaç görülen yerlerde doğru tür tercihleriyle ağaç dikimleri yapılacağını da sözlerine ekleyen Tugay, "Ağaç dikimleri yağışlı aylarda yapılır. Şu an çok sıcak ve kurak bir zamandayız. O günler geldiğinde hedeflediğimiz, belirlediğimiz alanlar için İzmirlilerin, halkımızın yardımını isteyerek hep beraber kentimize sağlıklı habitatlar kazandırmak için ağaçlandırma çalışmaları da yapacağız. Önümüzdeki aylarda kaybettiklerimizi yerine koyabilmek için fidan dikmek de dahil olmak üzere pek çok girişimde bulunmak gibi bir düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Planlama Ajansı koordinasyonunda yangınlarla ilgili yol haritası belirleme ve acil eylem planı hazırlama çalışmalarına bu pilot uygulamayla başladı.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

İZPA ve İzBB, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yangınlardan etkilenen alanların rehabilitasyonu ve kurtarılabilir durumdaki ağaçların iyileştirilmesi için organize edilen etkinlikten görüntüler

-Röportaj

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay