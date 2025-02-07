İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Malatya ve Adıyaman'da Desteklerini Sürdürüyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Malatya ve Adıyaman'da Desteklerini Sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman ve Malatya'da çeşitli yatırımların temelini attı ve depremzedelere destek olma konusunda kararlılıklarını ifade ettiler.

07.02.2025 10:53
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(İZMİR) - 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afet bölgesine yaptığı desteklere İzmir'in ilçe belediyeleri de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının bölge ziyaretleri kapsamında Adıyaman'ın ardından Malatya'da da 5 noktada yeni yatırımların temeli atıldı. CHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Tugay "Bilin ki İzmir'de kalpler buradaki şehirler için de atıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ikinci yılında Adıyaman'ın ardından Malatya'da yoğun temaslarda bulundu. Başkan Dr. Cemil Tugay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ev sahipliğinde İzmir'in ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticileriyle kentte çeşitli ziyaretler yaptı. Şehir mezarlığında depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine çiçek bırakan Başkan Dr. Cemil Tugay, Deprem Anıtı'ndaki anma programına katıldı. Malatya'daki esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Tugay, çarşıda vatandaşlarla da sohbet etti. Program kapsamında İzmir heyeti CHP Malatya İl Başkanlığı'nı ve Yazıhan Belediyesi'ni ziyaret etti. Ayrıca depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

"Adıyaman'da insanlar 'sahipsiz memleket' diye haykırıyordu"

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda konuşan Tugay, çok büyük bir yıkımın ardından hala yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek "Biz de kendi imkanlarımız ölçüsünde burada var olmaya, yardım etmeye çalışıyoruz. Bizler CHP'liler olarak hangi mevkide olursak olalım Atatürk'ün ve CHP iradesinin bize miras bıraktığı bu memlekete, insanlarımıza sahip çıkma görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Adıyaman'daki yürüyüşte insanlar bir taraftan üzüntüsünü yaşarken bir taraftan 'sahipsiz memleket' diye haykırıyorlardı. Bugün maalesef bizi yönetenler ülkenin birçok köşesini sahipsiz bırakıyorlar. Bizim gibi İzmir gibi şehirlere de ayrımcılık yapıyorlar" dedi.

"İzmir'deki kalpler bu bölge için de atıyor"

Haksızlığın, adaletsizliğin kökünden giderilmesinin tek yolunun önümüzdeki genel seçimi kazanmak olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Bizler CHP'nin amiral gemisi olan İzmir'de çok çalışıyoruz. Ülkemizin her tarafına da o duyguyu vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin tamamındaki CHP örgütleriyle beraber bu mücadeleyi kazanacağımıza ve iktidarı alacağımıza yürekten inanıyoruz. Ondan sonra Malatya'nın, Adıyaman'ın İzmir'in belediyelerine ihtiyacı kalmayacak. Adil bir CHP yönetimiyle zaten bütün Türkiye refaha kavuşacak. Bilin ki İzmir'deki tüm kalpler buradaki şehirler için de atıyor" ifadelerini kullandı.

İlçe belediyeleri de devrede

6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren bölgeden elini çekmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağır hasar alan kentlere desteğini sürdürüyor. Adıyaman'da hasar alarak yıkılan Mimar Sinan Kültür Parkı'ndaki nikah ve çok amaçlı salonun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle yeniden inşa edilmesi için temel atıldı. Malatya'da ise ilçe belediyeleri Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi, düğün salonu, taziye ve çok amaçlı salonların yapılması için devreye girdi. Buna göre; Doğanşehir'de Buca Belediyesi, Yazıhan'da Torbalı Belediyesi, Hekimhan'da Çeşme Belediyesi ve Balçova Belediyesi, Arapgir'de Bornova Belediyesi, Arguvan'da Kemalpaşa Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi destekleriyle yeni yapıların temeli atıldı. Bazı ilçe belediyeleri de iş makinesi ve minibüs hibe etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Malatya ve Adıyaman'da Desteklerini Sürdürüyor - Son Dakika

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