İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının Ücretlerini İyileştirmek İçin Ek Protokol İmzaladı

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanların ücretlerini iyileştirmek için ek protokol imzaladı. İmza töreninde çalışanlarla bir araya gelerek halay çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bütün Türkiye'deki yerel yönetimlere İzmir'den bir ses veriyoruz. Diyoruz ki; bu ek sözleşmeleri yapın, emekçiler mağdur olmasınlar, enflasyona ezilmesinler, bir nefes alsınlar" sözleriyle yerel yönetimlere çağrı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ücretleri eriyen İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ işçilerinin ücretlerini iyileştirmek için yüzde 11,50'lik zammı içeren ek protokol imzaladı. Kültürpark'ta düzenlenen imza törenine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve çok sayıda Genel-İş Sendikası üyesi katıldı. İşçiler sık sık "İnadına sendika, inadına DİSK", "Zafer direnen emekçinin olacak", "İzmir Tunç'tur, Tunç kalacak" sloganlarını attı.

Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına seslenen Soyer şunları söyledi:

" Ankara'dan bugün bizi yalnız bırakmayan Genel-İş Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Sekreterimize, her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Neden bu kadar kıymet verdik bu ilave ek sözleşmeye? Bu aslında çok sembolik bir şey, hayatınızı çok fazla değiştirmeyecek ama buradan -az önce söyledi Memiş Başkan- bütün Türkiye'deki yerel yönetimlere İzmir'den bir ses veriyoruz. Diyoruz ki; bu ek sözleşmeleri yapın, emekçiler mağdur olmasınlar, enflasyona ezilmesinler, bir nefes alsınlar. O yüzden kıymetli.

"EMEĞİN HAKKINI VEREN YEREL YÖNETİMCİLİK YAPIYORUZ"

Şunu çok iyi biliyoruz; mesele sadece ekonomik değil, hatta belki de ekonomik kavganın, mücadelenin çok öncesinde başka bir şeyin mücadelesini vermek gerekiyor. O da adalet mücadelesi, o da demokrasi mücadelesi. Neden biliyor musunuz? Bir memlekette düşünün ekonomi tıkır tıkır işliyor, üretim var fakat demokrasi yok. Olabiliyor, böyle ülkeler var. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sadece bir zümre zenginleşiyor, onun dışında emek verenler yoksullaşıyor. Mesela Kur Korumalı Mevduat diye bir şey yapıyorsunuz, o Kur Korumalı Mevduat neyi koruyor biliyor musunuz? Milyonları olanları koruyor, zenginleri koruyor. Senin vergin o milyonler daha büyük milyoner olsun diye gidiyor. Sevgili kardeşlerim, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz Kur Korumalı Mevduat Hesabı değil, emek korumalı yerel yönetim yapıyoruz. Emeğin hakkını koruyan, emeğin hakkını veren veren yerel yönetimcilik yapıyoruz, aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark hakkın, hukukun üstünlüğüne kurulu, emeğin hakkını vermeye dayanan bir yerel yönetim anlayışı. Yani demokratik bir yerel yönetim anlayışı.

Remzi Başkanım söyledi; bugün çok karanlık, çok zor bir dönemden geçiyor ülke. Ama kimse enseyi karartmasın. Çünkü kimse bugün burada bulunan sizler emin olun ki sadece İzmir için değil, bütün Türkiye için çok kıymetlisiniz. Örgütlü mücadelenin, emek mücadelesinin öncülüğünü yapıyorsunuz, o yüzden çok kıymetlisiniz.

"SİZ BUNA LAYIKSINIZ, İZMİRLİ DE SİZİN EMEĞİNİZE LAYIK"

Bizim emeğin hakkını korumakla ilgili iki temel kaygımız var. Birincisi gerçekten emek veren kardeşlerimi biliyorum, hepiniz ter döküyorsunuz. Hepinizin çok daha iyiye layık olduğunuzu biliyorum. O günler gelecek, göreceksiniz çok daha iyisini yapacağız. Ama aynı zamanda bunun bir anlamı daha var; çünkü sizler güzel İzmir'in, güzel insanlarına hizmet veriyorsunuz. O İzmirliler, o güzel İzmir'in güzel insanları sizin emeğinize muhtaç. Sizin emeğinizle onlar hayatını devam ettiriyorlar, dolayısıyla istiyoruz ki sizin yüzünüz gülsün. Emeğinizi üretirken iç huzuruyla üretin. O yüzden ekonomik hakkınızı almanız çok kıymetli. Sizin o güzel İzmir'in güzel insanlarına güzel hizmet vermenizi istiyoruz, çünkü İzmirli buna layık. Siz de buna layıksınız, İzmirli de sizin emeğinize layık. O yüzden sevgili kardeşlerim, yürek size feda olsun. Bu yürek size feda olsun kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum. Helal olsun size"