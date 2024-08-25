İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dezavantajlı Bölgelerdeki Kadınları ve Çocukları Denizle Buluşturdu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dezavantajlı Bölgelerdeki Kadınları ve Çocukları Denizle Buluşturdu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlar ve çocuklar için deniz etkinliği düzenledi. Kadınlar ve çocuklar, Selçuk Pamucak Sahili'nde bir gün geçirdi. Etkinlikte yüzme öğrenen kadınlar, ekonomik koşullar nedeniyle denize gidememelerine rağmen bu tür etkinlikler sayesinde denize girebildiklerini belirtti.

25.08.2024 10:48  Güncelleme: 11:01
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(İZMİR) - Kentin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kadınlar ve çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte denizle buluştu. Ekonomik koşullar nedeniyle denize gitmekte güçlük çektiklerini belirten kadınlar, Selçuk Pamucak Sahili'nde çocuklarıyla birlikte bir gün geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, İzmir'in dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kadın ve çocuklar için deniz etkinliği düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan kalkan otobüslere binen kadın ve çocuklardan oluşan 95 kişi, Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'ne gitti. Burada piknik yapan kadınlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından su, çay ve meyve suyu da ikram edildi. Yüzme bilmeyen yurttaşlar eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenirken, olumsuz durumlara karşı sağlık personeli ve ambulans da hazır bulundu. Ekonomik koşullar gereği plajlara gidemediklerini söyleyen kadınlar, bu tür etkinlikler sayesinde denize girebildiklerini belirtti.

"Denize hiç gitmemiş kadınlar var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Sorumlusu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak deniz etkinliği düzenledik. Denize erişemeyen kadınları, çocuklarıyla birlikte denizle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu tesis bizim için oldukça kullanışlı. Hem gölgelik alanları var hem de denize yakın. Selçuk Belediyesi'ne de iş birliği için teşekkür ediyoruz. Buraya gelen kadınlar arasında hayatında hiç denize girememiş ya da çok az gitmiş kadınlar var. Ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle çocuklar da bu konuda mağdur durumda. Bu sebeple deniz etkinliklerimizde keyifli anlar yaşıyoruz. Kadınlar da çok memnun kalıyor. Talebin bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyorduk. Üç kez deniz etkinliği düzenledik, düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştık"

Deniz etkinliğine 4,5 yaşındaki oğlu Asil Robin ile katılan Gamze Aykut, "Çok eğlenceli bir geziye katıldık. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aracıyla tesise geldik. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Çok memnun kaldık. Denize gidemeyen birçok kadın var. Çok faydalı bir etkinlik oldu" diye konuştu. Kübra Altın isimli yurttaş da " Karabağlar'dan geliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinliğini sosyal medya hesabından gördük. Arkadaşlarıma söyledim ve başvurumuzu hemen kabul ettiler. Etkinlikten çok memnun kaldım. Günümüz şartlarında denize gitmek artık pek mümkün değil. Belediyenin kadınlara ve çocuklara böyle bir etkinlik organize etmesi çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Harika bir gün geçiriyoruz"

Kadın arkadaşları ile deniz etkinliğine katılan Nermin Batık, "Harika bir gün geçiriyoruz. Çok memnun olduk. Denize sık sık gidemiyoruz. Öyle bir olanağımız yok. Gideceğimiz yerler paralı oluyor. Şezlong parası, yeme içme parası vermek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden bu etkinliğin olması çok iyi. Sabah otobüslerle buraya geldik. Suyumuzu, meyve suyumuzu, çayımızı verdiler" dedi. Arkadaşı Hüner Cevizci ise "Görevliler bizimle çok ilgilendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"İmkanın yoksa denize gitmek çok zor"

Kızı Gülşah Paçacı'yla denize gelen Songül Paçacı da şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan faydalanıp denize gireceğiz. Buraya kızım, annem ve yeğenimle geldim. İmkanın yoksa denize gitmek çok zor. Denize gidip gelme masraflarını herkesin karşılayabilmesi zor. Ben kendi adıma karşılayamam. Bugün ise Havagazı Fabrikası'nda bize tahsis edilen araçlara bindik. Yolculuk çok rahattı. Burada olmaktan çok mutluyuz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, deniz etkinliklerini izbb_kadin Instagram adresi üzerinden duyuruyor. Detaylı bilgiye 232. 293 33 72 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dezavantajlı Bölgelerdeki Kadınları ve Çocukları Denizle Buluşturdu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dezavantajlı Bölgelerdeki Kadınları ve Çocukları Denizle Buluşturdu - Son Dakika

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