İzmir\'de 1,3 Milyar Liralık Yağmur Suyu Altyapı Yatırımı Tamamlandı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün son bir yılda kent genelinde 1,3 milyar liralık yatırımla tamamladığı yağmur suyu ayrıştırma hatlarının uzunluğu 75 kilometreye ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren başlattığı altyapı seferberliği kapsamında kent genelinde 1,3 milyar liralık yatırımla tamamlanan yağmur suyu ayrıştırma hatlarının uzunluğu 75 kilometre oldu. Çalışmalar sayesinde aşırı yağışlarda su baskınları yaşanması önlendi, hatlardaki yükün hafifletilmesiyle Körfez'in temizlenmesi sürecine de katkı sağlandı.

Hangi ilçelerde ne kadar çalışma yapıldı

Yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları kapsamında Aliağa'da 6,2 kilometre, Balçova'da 500 metre, Bayraklı'da 10 kilometre, Bergama'da 1,7 kilometre, Bornova'da 16,5 kilometre, Buca'da 3,8 kilometre, Çeşme'de 500 metre, Çiğli'de 2 kilometre, Foça'da 2 kilometre, Gaziemir'de 2 kilometre, Güzelbahçe'de 500 metre, Karabağlar'da 4,5 kilometre, Karşıyaka'da 2 kilometre, Konak'ta 4,5 kilometre, Menderes'de 6,5 kilometre, Menemen'de 2,3 kilometre, Narlıdere'de 500 metre, Ödemiş'te 2 kilometre, Seferihisar'da 1,5 kilometre, Torbalı'da 2,5 kilometre, Urla'da 2,5 kilometre uzunluğunda hat tamamlandı.