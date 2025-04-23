İzmir'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü, İzmir'de düzenlenen resmi tören ve öğrenci gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından sunulan gösteriler büyük ilgi gördü.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalar kapsamında ilkokul öğrencileri "Parla" ve "Haydi Türkiye" marşlarını seslendirdi, ortaokul öğrencileri halk oyunları ve temsili gösterilerle izleyenlerden büyük alkış aldı. "Bir Anadolu Masalı" temalı grup gösterileri ve "Kırmızı Beyaz" flama koreografileriyle devam eden program, "Dalgalan Şanlı Bayrağım" adlı gösteriyle sona erdi.

Törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı da okunurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

"Bu kutlu bayram, tüm çocukların hayal kurabildiği bir dünya umudumuzu tazelesin"

Yahşi, TBMM'nin 105 yıl önce milletin özgürlük ve bağımsızlık kararlılığıyla kurulduğunu vurgulayarak, "Bir asır önce umutla inançla ve dualarla açılan Meclisimiz, tarihimizin bu en çetin döneminde hürriyet ve istikbal davasının kalbi olmuştu. Bu mukaddes çatı altında toplanan aziz milletimiz, Malazgirt'in emanetine canı pahasına sahip çıkarak binlerce yıllık medeni vasfını cihanşümul bir kahramanlık destanına dönüştürmüştür. Dünya sahnesine çıktığı günden bu yana, tarihi rotasını bizzat tayin eden asil milletimizin, milli egemenliğine bağlılığı takdire şayandır. İstiklali genlerine kodlamış, Hakimiyet-i Milliye anlayışını her zerresiyle yaşayan aziz milletimiz, tam bağımsız yaşama ülküsünü tarihin altın sayfalarına nakşetmiştir" dedi.

Yahşi, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün, onun ileri görüşlülüğünün en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. "Çocuklarımız, şanlı mazimizden aldıkları ilhamla bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak, güzel ülkemizin şarkısını dünyanın dört bir yanında duyuracaktır. Medeniyetin burçlarında ay yıldızlı sancağımızı ilelebet dalgalandıracaktır" diyen Yahşi, öğretmenlere ve velilere de seslenerek şunları kaydetti:

"Cihanın bu en kadim coğrafyasında, asırların birikimiyle yoğrulmuş necip milletimizin evlatlarını, yüksek karakterli bireyler olarak çağlar üstü bir vizyonla istikbale taşıyacaksınız. Yüzyıllardır bu topraklarda mayalanmış, en kıymetli hasletleri onların kalplerine nakşedeceksiniz. Evlatlarımız, sizlerin rehberliğinde insanlık tarihinde iz bırakan işlere imza atacaklar. Atinin ufkuna bir güneş gibi doğacak neslin mimarları olacaksınız. Çocuklarımız bizler için Yüce Allah'ın en büyük hediyesi, milletimiz içinse istikbalin ta kendisidir. Çocukların şen kahkahalarının çınlamadığı bir dünya; yarımdır, eksiktir."

Dünya genelinde zulüm gören çocuklara da değinen Yahşi, "Bugün Gazze'den Doğu Türkistan'a, Afrika'ya zulmün gölgesinde kalan her çocuk dünyanın vicdan yarasıdır. Hangi coğrafyada bir çocuk mazlumsa yüreğimiz oralıdır. Onların çıkaramadığı ses olmak, sesimizi yükseltmek insanlık ödevidir. Bu kutlu bayram, tüm çocukların neşeyle güldüğü, hayaller kurabildiği, adil bir dünya umudumuzu tazelesin" diye konuştu.