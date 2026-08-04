İzmir\'de Babanın Oğlunu Vurması

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Selçuk Aktan (67), tartıştığı oğlu Ender Aktan'ı (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk A. ile oğlu Ender Aktan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk Aktan, pompalı tüfekle ateş edip, oğlunu yaraladı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ender Aktan, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüpheli Selçuk Aktan'ı gözaltına aldı.