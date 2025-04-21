İzmir'de CHP'li Meclis Üyesi Özkan'a Küfür Eden AKP'li Üye Hakkında Suç Duyurusu

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18 Nisan tarihli oturumunda yaşanan küfürlü saldırı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından AK Partili Meclis Üyesi Erdal Seyitler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve CHP'li meclis üyeleri, İzmir Adliyesi önünde bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi ve basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının ardından grup AK Partili Meclis Üyesi Seyitler hakkında suç duyurunda bulundu.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Erdal Seyitler'in, CHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Yağmur Yurdakul Özkan'a ağır hakaret ve küfürlerle saldırdığını belirtti. İnanç, "Bu saldırıyı sadece 'ağır bir küfür' diyerek tarif etmek yetersiz kalır. Yapılan edepsizlik, seviyesizlik ve ahlaksızlık, İzmir halkının temsil edildiği bir mecliste asla kabul edilemez" dedi.

"AKP'li meclis üyelerinin kadınları hedef alan ilk saldırısu bu değildir"

İnanç şunları kaydetti:

"İzmir'de yaşadığımız ve bir kez daha İzmirli kadınları ve İzmirli kadınların temsil ettiği özgürlükçü ve boyun eğmez kimliği hedef alan bu saldırı bizlere göstermiştir ki, saldırıyı yapan meclis üyesinin temsil ettiği zihniyetin kadının özgürlüğüne, temsiliyetine ve kimliğine tahammülü yoktur. Bu zihniyet; Türkiye'nin en modern, kadınların özgürce yaşadığı ve fikirlerini korkusuzca ifade edebildiği kentlerin başında gelen İzmir'de bile, meclis üyesi seçilmiş, avukat bir kadına açıkça ve küfürlerle saldırabiliyorsa; Memlekette bu zihniyetin iktidarda kaldığı her yıl, kadına uygulanan şiddetin ve cinayete kurban giden kadınların sayısının artması asla tesadüf değildir. Bir kereden bir şey olmaz anlayışının hakim kılındığı AKP iktidarları boyunca, 'Bir tokattan, bir dayaktan, bir bıçaklamadan, bir cinayetten, bir tacizden, bir tecavüzden bir şey olmaz' diyerek toprağa verdiğimiz, hayatları kararan, sakat kalan, evlatlarını kaybeden kadınlarımız ve kız çocuklarımız; anlaşılan o ki, bu anlayışın kafa yapısını değiştirmesi, kadınlara uygulanan şiddeti sona erdirecek gerekli önlemleri alması için yeterli değildir. Tüm İzmir'in temsil edildiği büyükşehir belediye meclisi çatısı altında, AKP'li meclis üyelerinin kadınları hedef alan ilk saldırı değildir bu. Sadece 7 ay önce, o zamanlar AKP meclis üyesi olan bir başka erkek meclis üyesi, Cinayetlere kurban giden kadınlar için, 'Öldürülenler Kadar Ölen de Suçludur' diyerek, kan donduran ve adeta öldürülen kadınların bunu hak ettiğini ima eden sözleri yine meclisin AKP'li sıralarından söylenmiştir. Son küfürlü saldırının yaşandığı gecenin sabahında ise AKP İl Başkanına ve AKP İzmir büyükşehir belediye grubuna seslenerek bu zihniyeti doğru bulmuyorsanız ses çıkarın, aranızda bu zihniyetten birini barındırmayın, aranızdan kimsenin bunu yapamayacağını İzmirlilere gösterin, ceza verin dedik. Ama böylesi bir rezalete ses dahi çıkarmadılar. Sahiplendiler. Bir kez daha görüyoruz ki, kadına karşı kötü muameleyi, kadına karşı şiddeti ve tacizi hoş gören, tacizciyi koruyan zihniyet ve bir siyaset ile karşı karşıyayız."

"Meclis grubumuz İzmirli kimliğine yakışır bir hak arayışı ve mücadele içinde olacaktır"

Seyitler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren İnanç, "İzmirlilerin bilgisine, eğitimine, ahlakına ve terbiyesine güvendiği için oy verdiği isimlerden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisini, yapılan son ahlaksız sözlü saldırıyla töhmet altında bırakan, seviyesizliği ve ettiği küfürle hiçbir İzmirliyi temsil etme şerefine layık olmadığını gösteren bu şahsın hakaret ve saldırıları karşısında elbette sessiz kalmayacağız. Zamanlama olarak oldukça manidar olan, Cumhurbaşkanının dün yaptığı 'Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk makamında olduğumuz sürece de orada kalacaktır' sözleri, CHP'li meclis üyemize Cumhurbaşkanının partisinin meclis üyesinin düşmanca yaptığı saldırı ve 2024 yılında cinayete kurban giden 394 kadın düşünüldüğünde, AKP'nin kendi gerçeği ile yüzleşmekten ne kadar uzak olduğunu açıkça göstermektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu olarak sadece arkadaşımız Yağmur Yurdakul Özkan için değil, meclisimizde yer alan, İzmir'de ve Türkiye'de yaşayan tüm kadınlarımız ve erkek şiddetiyle cinayete kurban giden, sözlü-fiziksel saldırıya uğrayan, tecavüz edilen, sakat bırakılan tüm kadınlarımız için, bir küfürle başlayan ve eninde sonunda tekrarlayarak daha büyük bir şiddete dönen ve Büyükşehir Belediye Meclisimizi lekelemek isteyen, meclis üyesi demekten bile hicap duyduğumuz, AKP'li Erdal Seyitler hakkında bugün suç duyurusunda bulunuyoruz. Tüm kadına şiddet olaylarında olduğu gibi, partimizin ve meclis grubumuz İzmirli kimliğine yakışır bir hak arayışı ve mücadele içinde olacaktır. Meclisimizin ve kentimizin bu tür ahlaksız saldırılarla lekelenmek istenmesine asla izin vermeyecek, kadına yönelik her şiddette kadınlarımızın yanında, şiddeti uygulayanların karşısında olacağız" ifadesini kullandı.

"Küfür olayının yaşanmasının en önemli nedeni ise, mecliste karşıt herhangi bir fikre saygı duymuyor olmalarıdır"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan ise şu açıklamalarda bulundu:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18 Nisan tarihli oturumunda cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının hukuksuz bir şekilde iptal edilmesi, yürütülen yargılama süreci ve anayasal haklarımız üzerine gerçekleştirdiğim konuşmam esnasında AKP grubu tarafından sözlerim bölünmüştür. Sözlerimi hazmedemeyen bağırarak, parmak sallayarak üzerimize yürüyen AKP'li meclis üyesi haddiniz çok çok aşmış. Basına da yansıdığı kadarıyla şahsıma hakaret ve küfür içeren ifadelerle saldırmıştır. Bir meclis üyesi, grup sözcüsü olmamın ötesinde bir yurttaş, bir kadın olarak halkın iradesini egemen kılmak amacıyla İzmir gibi çağdaşlığı ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek kentimizin büyükşehir meclis çatısı altında böylesine utanç verici olanların yaşanması hepimizi hem üzmüş hem de utandırmıştır. İktidarın kentimizdeki temsilcileri kadınların ve kendileri gibi düşünmeyen tüm yurttaşların hayatta, sokakta, siyasetteki varlıklarını ve güçlü duruşlarını kabul edememektedirler. Sözlerim ağır gelmiş olacak ki, AKP grubu konuşmamı bitirmeme engel olmuş, bağırarak parmak sallayarak meclis düzenini bozmuşlardır. Küfür olayının yaşanmasının en önemli nedeni ise, mecliste karşıt herhangi bir fikre saygı duymuyor olmalarıdır. Yağmur Yurdakul Özkan, bu ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkını kullanarak meclis üyesi seçilmiş bir yurttaştır. Şahsıma edilen hakareti tüm kadınlara tüm siyasilere edilmiş kabul ediyorum. Yasal süreci birazdan başlatacağımı ve yaşananlardan dolayı yaşadığım üzüntüyü belirtiyorum."