İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Merkez Dışına Taşındı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde alışılmışın dışına çıkarak şehir meydanlarında yüksek bütçeli konserler düzenlemek yerine kutlama programlarını merkeze uzak bölgelerdeki köylere ve mahallelere taşıdı. "Cumhuriyet Her Yerde" sloganıyla 15 günde 19 ilçede düzenlenen kutlamalara 7'den 70'e binlerce İzmirli katıldı.

İzmir 15 güne yayılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla bu yıl bir ilki yaşadı. Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamaları, İzmir'de "Cumhuriyet Her Yerde" sloganı ile kırsal mahalleleri de kapsayan bir programla il geneline yayıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu büyütmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinliklerle 15 gün boyunca 19 ilçede unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Origamiden perküsyona

Yüksek bütçeli konserler ve bir gecelik kutlama programı yerine Cumhuriyet Bayramı'nı daha farklı ve daha coşkulu yaşatmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramdan 15 gün önce başlayan etkinlik dizisi planladı. Kutlamaların odağına ise merkeze uzak mahalle ve köyleri aldı.

"Cumhuriyet Her Yerde" sloganı ile düzenlenen kutlamalarda; tiyatro, konser, bando, gezici kütüphane, teknoloji, masal, satranç, origami, seramik gibi çocuklara yönelik atölyeler, spor deneyim alanı, perküsyon, VR Gözlük, dans workshoplar, drama çalışmaları, söyleşiler gibi çok sayıda etkinlik yapıldı.

Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Korosu'nun yanında ilçelerin koro ve bandoları da programlara eşlik etti. Ayrıca pek çok sanatçı da köylerdeki etkinliklere katıldı.

Binlerce İzmirliye farklı duygular yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Aşağı Kızılca, Tire Kahrat, Aliağa Şakran, Urla Zeytinler, Foça Kazım Dirik, Menderes Çukuraltı, Seferihisar Ulamış, Çeşme Germiyan, Selçuk Belevi, Menemen Seyrek, Beydağ, Kınık Yayakent, Kiraz, Karaburun Mordoğan, Torbalı Saipler, Ödemiş Konaklı, Dikili Çandarlı, Bergama Yenikent ve Bayındır Kızılcaova'da düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla şehir merkezindeki törenlere katılamayan binlerce İzmirliye bu yıl çok farklı duygular yaşattı.