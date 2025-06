İzmir\'de Grev 7. Gününde... Sendikadan Açıklama: "Tis Durduğu Yerde Duruyor, Süreç Devam Ediyor"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmenin imzalanamaması nedeniyle başlayan grev 7. gününe girdi. İşçiler, Kültürpark 1 Nolu Hol önünde biraraya gelirken sendika temsilcileri gelinen sürece ilişkin bilgi verdi. Temsilciler son karar için genel merkezi işaret ettiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev, 7. gününde devam ediyor.

DİSK Genel-İş 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, Kültürpark 1 Nolu Hol önünde bir araya gelirken işçilere hitaben yaptığı açıklamada, dün geceden beri ayakta olduklarını, süreci yürütmeye çalıştıklarını belirtti. Topal, şöyle konuştu:

"Bir düzeltmeyi yapmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya istinaden, 1 Haziran-1 Temmuz konuşması vardı. Masada 1 Haziran olarak belirlenmişti ancak dün akşam başkan '1 Temmuz' dedi. Kendisiyle görüştük ve 'Dil sürçmesi mi var? Masada konuşulan açıklama bu değil' dedik. Kendisi 'Ben söz vermedim' diyerek 1 Haziran'ı 1 Temmuz'a çekti. Dört şubenin koordinasyonu dışında herhangi bir durum yok, birlikte karar alıyoruz. Kimse TİS imzalamadı. Biz oraya TİS imzalamaya gitmedik. Masada söylenen teklif vardı. Teklifin masada başka, basına başka açıklaması vardı. Bunu birinci ağızdan duymak istedik. Başkan ısrarla '1 Temmuz' diyor başka bir şey demiyor. Görüşme sadece bundan ibarettir. TİS durduğu yerde duruyor. Şube başkanları karar aşamasında. Süreç devam ediyor. Algı yaratmayalım. Temmuz-haziran açıklamasının sebebini öğrendik ve geldik. Biz kendi aramızda konuyu görüşeceğiz, karar vereceğiz."

"Gerekirse bu görevlerden ayrılmaya da razıyız"

DİSK Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül de dünkü görüşmelerde ve sonrasındaki açıklamalarda söylenenlerin farklı olduğunu ifade ederek, "Bizlere en son önerebilecekleri teklifi verdiler. 'Bizim verebileceğimiz bu' dediler. Geldik, burada size açıkladık. Masanın bir ahlakı var. Masada bir söz verildiyse o söz yerine getirilmeli" diye konuştu.

Parçalanmak, bölünmek istemediklerini, mevcut örgütlü gücün kendileri için umut verici olduğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizden geldiği kadar şeffaf bir şekilde bu süreci yürüttük. Uzun bir yolculuk var önümüzde, görüyoruz. Bu uzun yolculukta kazanımlar, kayıplar olacak. İşveren ısrarla 'Sendika süreci tıkıyor. İşçiler kabul ediyor. Sandık kursalar işçiler buna göre iradesini verecek ve bu TİS bitecek' diyor. Biz temsilciler kurulumuzda karar almıştık. Yarınlarda işverenden gelen saldırılara karşı topyekun mücadele etmek adına sizlerden irade isteyecektik. Eksik varsa, hata yapmışsak size sorup, eğer ki bu görevde olmamız gerekmiyorsa sizin kararınızla gerekirse bu görevlerden ayrılmaya da razıyız. Çekip gitmek çok kolay. Bizim burada ağzımızdan çıkacak bir sözle çeker gideriz. Ancak önümüzde zorlu bir süreç var. Buralardan bizler çekip gittiğimizde biliyoruz ki yarınlarda ciddi saldırılar olacak. Burada arkadaşlarımıza bu süreçten kaynaklı yaptırım yapıldığında arkadaşlarımızı koruyan olmadığında bizler üzüleceğiz. Belki bu saldırı bize de gelecek. Dün yaşananları gördünüz. Ailemizden başladılar mahkemelere kadar gittiler, disiplin soruşturmasında bulundular. Bugün buradayız. Haber gelsin ona göre konuşacağız."

Bir teklif var. Eğer ki altıncı ayın 1'i itibariyle verselerdi rakamlar şunlardı; hani diyorlardı ya '80 bin-90 bin lira istiyorlar' diye… Bugün yüzde 30, ola ki 1. aya çekilirse, diyelim ki çekilmedi 7. ayın 1'i itibariyle olacak ücretler. A grubu yüzde 19 gelirse bu ay itibariyle bin 747 lira yevmiyemiz olacaktı. Bugün baktığınızda İZDOĞA, İZBETON, İZULAŞ'taki arkadaşlarımız bin 730 lira var ücretlerinde. Bunun ayrı tutarı, A grubu 55 bin 850 lira yapıyor. Bunun içinde iş riski gibi primler alan arkadaşlarımız varsa bunlar dışında sadece 55 bin 850 lira olarak alınacak. B grubu, bin 804 lira taban ücretimiz. İş riski, koku primi varsa şoför arkadaşlarımızın direksiyon primi hariç 57 bin 907 lira. C grubu, taban ücreti bin 842 lira, net de 59 bin 500 lira. D grubu yevmiyeniz, bin 900 lira, net de 60 bin 680 lira. Bunların içinde iş riski, koku primi ve ekstra ücretlerimiz varsa içinde işe devam primi ve rapor teşvikimiz vardı. Onu askıya alıp bin 500 lirayı her aya bölerek toplamda 18 bin lira oluyor. Ola ki 19'u vermiyoruz. 19'u temmuz ayı itibariyle veriyoruz dediği yerde bu ay, yani haziran maaşıyla bir aylığına çalışacağımız yevmiye şu şekilde: A grubu, bin 468 lira, bir aylığına alacağımız ücretler bin 516 lira, B grubu, bin 516 lira, C grubu bin 548 lira, D grubu bin 596 lira.

Bu ücretler bir aylığına eğer ki yüzde 19 enflasyon farkı bir aylığına alacağımız ücretler. Bir ay sonra da az önce bahsettiğim gibi. Bu rakamlarda işveren caymazsa, verdiği sözü tutmazsa, rakamlar bu şekilde. İZELMAN'daki arkadaşlarımız da açıklamasını yapacaklar."

Gül, yurttaşların belli bir kısmının kendilerine destek verdiklerini ifade ederek, "Bütün baskılara rağmen mücadele ettiniz. Haber bekleyeceğiz. Genel merkezimiz CHP Genel Merkeziyle görüşüyor. Oradan gelecek habere istinaden sizlere bilgi akışı sağlayacağız" dedi.

Yılmaz: "Haziran ayında anlaşılırsa bin 747 lira olarak"

Genel-lş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz da "Haziran ayında anlaşılırsa bin 747 lira olarak. İkinci grupta bin 183 lirayken Haziran ayında bin 831 lira olacak. Üçüncü grubumuz bin 245 lirayken bin 926 lira olacak. Dördüncü grubumuz bin 314 lirayken 2 bin 32 lira olacak. Eğer Haziran'ı alacaklarsa. Haziran ayını saymazlarsa 1 aylık alacağımız yevmiyeler bin 468 lira, ikinci grup bin 539 lira, üçüncü grup bin 618 lira, dördüncü grup da bin 708 lira. Yani haziran ayını bir ay önce çekmezlerse bir ayda bu şekilde yevmiyeler olacak. Bu yevmiyeler içerisinde işgücü primi, sorumluluk primi, direksiyon primi yani mevcut olan haklar içerisinde değil. Şu an bir görüşme yapıyorlar. Biz sabah gittik özellikle masada 1 Haziran demişlerdi, başkan dün akşam temmuz deyince aradık ve sorduk. Bir görüşme yapılıyor" diye konuştu.