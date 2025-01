İzmir'de Memurlar Maaş Zammına Tepki Gösterdi

Güncel

(İZMİR)- İzmir'de Birlik Sağlık Sen çatısı altında toplanan memurlar ve memur emeklileri maaş zamlarına helva kavurarak tepki gösterdi, "Memur öldü ruhuna El- Fatiha" sözleriyle de dua etti. ANKA'ya konuşan memur ve memur emeklileri "Maaşlarımız eridi, bu acımasızlık" dediler.

İzmir'de memurlar ve memur emeklileri maaş zamlarına tepki göstermek amacıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada Onurlu bir yaşam için insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz" pankartı açan memurlar "Memur yoksul olamaz", "Memur uyuma enflasyona karşı çık" ve "Enflasyon farkı memur zammı değildir" sloganları attı.

Basın açıklamasını, Birlik Sağlık-SEN Genel Başkanı Ahmet Doğruyol okudu. Yüzde 11.5'lik zammın memuru yoksullaştıracağını belirten Doğruyol şunları söyledi:

Memuru öldürdünüz. Helvası afiyet olsun

"Memuru öldürdünüz. Helvası afiyet olsun. Memura soğan ekmeğe muhtaç ettiniz.Geçtiğimiz temmuz ayında memura verilen yüzde 19.3 lük zamla, memur fakirleşmeye devam etmiş, ve bugün açıklanan yüzde 1.03 enflasyon ile birlikte, ocak ayı memur maaşlarına yapılması öngörülen yüzde 11.55 lik maaş artışı memura açlığa yoksulluğa doğru sürüklemektedir. Yaklaşık olarak açlık sınırını 22 bin TL, yoksulluk sınırın 69 bin TL seviyelerine yükseldiği bu ortamda memura verilmesi beklenen yüzde 11.55 lik zammın ekonomik olarak bir değeri kalmamakta ve memur her geçen gün yoksullaşmaktadır.

TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre, Aralık ayı enflasyonun yüzde 1.03. Bir başka bağımsız araştırma şirketine göre ise, Aralık ayı enflasyonun yani yaklaşık yüzde 2.34 olarak çıkması kafaları karıştırmaya devam etmektedir. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 44.33, Bağımsız Araştırma şirketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 83.40. ENAG'ın TÜİK'in enflasyonunun yaklaşık iki katı olmuştur. Mevcut hükümet tarafından, 2025 yılı ocak ayından itibaren vergilere, cezalara, harçlara yapılan ortalama yüzde 44'lük zam ile işçi, memur, emekli fakirleşmeye devam etmektedir.

Peki vatandaş yüzde 44.33 olan TÜİK'in enflasyonunu mu? Vergi ve harçlara yapılan yüzde 44'lük hükümetin enflasyonunu mu? ya da bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı ankete göre olan yüzde 83.40'lik enflasyona mı inanacak

"Memur açlığa ve sefalete sürüklenecek"

TÜİK'in hesaplarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini memur, emekli, işçi ve dar gelirli vatandaşların ödediğinin altını çizen Başkan Doğruyol şöyle konuştu:

İçinde bulunduğumuz 2025 yılı Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılması planlanan yüzde 15.75'lik maaş zammı, memur ve emekliyi açlığa ve sefalete sürükleyecektir. ve memurun alım gücünü bir kez daha düşürecektir. 2002 yılında en düşük memur maaşı ile 14,5 çeyrek altın alabiliyorken bugün ancak yarısının alınabilmesi, 2002 yılında bir asgari ücretli 7 çeyrek altın alabiliyorken bugün yarısını alabilmesi, memur emeklisinin maaşının yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmesi olayın vahametini ortaya koymaktadır. Yani 2002'den bu yana sabit ücretlilerin ücretleri altın ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 azalmıştır. Eğer bugün, yani 2025 ocak ayında, memur maaşlarını altına göre kıyaslarsak, memura, asgari ücretliye, emekliye yüzde 100 zam yapmalısınız ki, 2002'deki alım gücüne ulaşabilsin.

"Memurun itibarını yok ettiniz"

Asgari ücrete de yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Ahmet Doğruyol sözlerini şu şekilde noktaladı:

Yaptığınız uygulamalarla, memurun itibarını yok ettiniz. Gözündeki ışıltıyı söndürdünüz. Ocak ayında tüm vergi ve harçlara yaklaşık yüzde 44 zam yapanların, asgari ücrete yüzde 30, memura yüzde 11.55 zam yapmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Hedefiniz olan, memurun güvencesini belki kaldıramadınız. Ancak, memuru sefalete mahküm ederek, memurun itibarını da yok ettiniz. Parti kontrolünde olan sarı sendikalara sesleniyorum. Nerede toplu sözleşmede aldığınız zamlar? Biliniz ki, yaptığınız toplu sözleşmeler yok hükmündedir. Çünkü aldık dediğiniz tüm zamlar enflasyonun içinde kalmıştır. Hükümetin verdik dediği, sizin aldık dediğiniz enflasyon oranındaki zam zam değil, alım gücünü koruma çabasıdır ki, TÜİK'in hesaplarıyla yapılan zam ile de maaşların alım gücü korunamamaktadır. Emin olun ki, memurlar için, yokluğunuz varlığınızdan daha iyi olacak. Gölge etmeyin yeter. Tüm bu gerçekler ışığında ocak ayında memur ve emekliye yapılacak zam yüzde 30'un altında olmamalıdır. Yıllar boyunca enflasyon altında alınan artışlar artık kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüş, kirasını ve faturalarını ödeyememe noktasına getirmiştir. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 80-100 oranında arttığını bilmeyen yoktur herhalde. Memura verilmesi planlanan yüzde 11.55 zam vermek, ekonomik gerçeklerle uyuşmamaktadır. Ayrıca memura verilen zammın kısa sürede memurun cebinden geri alınmasına sebep olan vergi dilimlerinin de yüzde 15 olarak sabitlenmesi elzemdir

Basın açıklaması sonrasında kavurulan helva dağıtıldı ve "Helvası dağıtılan memurun ruhuna El-Fatiha denilerek" dua edildi.

"Yapılan zam son derece acımasızca"

Açıklama sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli memur İbrahim Işın, memur ve memur emeklisine yapılan zammın acımasız bir durum olduğunu ifade ederek, "Çalışmış olduğum maaşla kendime bir ev aldım. Evin taksitlerini emekli olduktan sonra ödüyordum. Şimdi taksitlerim kalmadı. Evime kavuştum fakat şu anda evim olmasına rağmen geçim zorluğu yaşıyorum. Bir emekli memur olarak masrafım olmamasına rağmen inanın geçinemiyorum. İki tane oğlum var. Onlara maddiyat desteği veremiyorum bırakın vermeyi, onlardan destek almaya çalışıyoruz. Memur emeklisinin hali budur. Bu helva memurun ve memur emeklisinin bir ölüm ve hevlasıdır. Biz kendimiz ölmeden evvel helvamızı yiyoruz" dedi.

"Bakın memuru öldürdük, helvasını kavurduk"

Memurlara yüzde yüz zam yapılması gerektiğini belirten memur Emrullah Altınkaynak şunları söyledi:

Biz bu konuya zam diyemiyoruz maalesef. Çünkü memur yıllardır zam almıyor. Memurun aldığı enflasyon farkı, biz enflasyon farkını zam olarak kabul etmiyoruz. Bu zaten kayıp. Bu kayıpların giderilmesi gerekiyor. Şu anki durumda memura yüzde yüz zam yapsanız alım gücünü anca dengeliyoruz. Bakın memuru öldürdük, helvasını kavurduk. Yemeğe şu an çekiniyorum. Sebebi de şu. Bu memur zamlarına yüzde on birle, on ikiyle ulaşacağı bir yer yok. Memurun gerçekten bir zamma ihtiyacı var alım gücünün artmasına ihtiyacı var. Çünkü memur orta direk. Biz bugün orta direği kaybettik. Artık ya alt taban var ya üst taban var. İyice alt tabana geriledik. Şu anki konumda da üzerimize toprak atılma vaziyeti kaldı

"Memur ek iş yapmak zorunda kalacak"

Açıklanan zamların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Memur Saniye Tanrı ise şöyle konuştu:

"Bugün memurun helvasını kavurduk. Çünkü son açıklanan zamlar gerçekten gerçeği yansıtmıyor. Günden güne maaşımız erimekte. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu sadece bu yıl için değil önceki yıllardan birikerek dengelendi. Ama bu sene hepsinden daha da bir azlık gördük. Çünkü şöyle bir şey enflasyonun yüzde kırk dörtlerde olduğu bir durumda. Siz memur maaşına yüzde on, on bir, on iki, on beş, otuz bile verseniz karşılamıyor. Memur hakikaten ek iş yapmak zorunda kalacak"