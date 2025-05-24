İzmir\'de Onat Tüneli Kazı Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Onat Tüneli'nde kazı çalışmaları sona yaklaştı. Sağ tüpteki son duvarı yıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tünelin Türkiye'de belediye eliyle yapılan en uzun tünel olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Onat Tüneli'nde önemli bir eşik aşıldı. Buca ve Bornova ilçeleri arasındaki ulaşım süresini kısaltacak tünelde, sağ tüpün son duvarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla yıkıldı.

Tünelin bir yıl içinde tamamen bitirilmesi hedeflenirken, tünel kazısında da yeni bir aşamaya geçildi. Tünelin kazı çalışmalarında gelinen noktayı ANKA Haber Ajansı'na anlatann Tugay,"Tünellerden birisinde her iki uçtan gelen kazı buluştu ve 'tünelin ucunda ışık göründü' derler ya hani, onu bir tünelde yaşadık. Diğer tarafta da 140 metrelik bir yer kaldı. O da açılınca her iki tünelin kazımı bitmiş olacak. Diğer işlemler de bir taraftan yapılmaya devam ediyor. İzmir'de bizim en önem verdiğimiz işlerden birisi bu tünellerin açılması. Çünkü Yeşildere'deki, daha sonra Mürselpaşa ve Ankara Caddesi'nin trafik yoğunluğunu alacak, oradan bir bypass sağlayarak Buca üzerinden Bornova'ya trafiği aktaracak bir yolun ara bağlantısı bu" dedi.

Tünelin teknik özelliklerine de değinen Tugay, kazı yapılan her bir tüpün 2 bin 540 metre, toplamda ise yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti. Tugay, "Türkiye'de belediye eliyle yapılan en uzun tünel bu. İzmir'in ilk belediye eliyle yapılan tüneli. Ayrıca İzmir'in içerisindeki en uzun tünel. Böyle özelliklere sahip. Biz trafiği rahatlatacağını bildiğimiz için olabildiğince hızlı yapmaya ve bitirmeye çalışıyoruz. Ekonomik açıdan çok rahat olmadığımız bir dönemde olmasına rağmen bütün gücümüzle buraya kaynak ayırarak bu tüneli bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bundan sonraki çalışmalara da değinen Tugay, "Bu tünelin açılması bittikten sonra zemini ve tavan kaplaması ile mekanik çalışma yapılacak. Tünelin ucundan bir bağlantı yolu ile otogarın oradaki kara yoluna bağlanacak. Bunların tamamını en geç bir sene içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentteki temel hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini vurgulayarak sosyal belediyecilikten altyapıya kadar pek çok alanda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Tugay, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz temel belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan yapalım, sosyal belediyeciliği güçlendirerek devam ettirelim ve bunun yanında şehrin ihtiyacı olan her zaman söylediğimiz altyapı, ulaşım, trafik ve kentsel dönüşüm konuları başta olmak üzere bu konularda çalışalım diye çaba gösteriyoruz. Bazı konular aslında belediyenin neredeyse sorumluluğu olmadığı halde üzerimize yıkılmış durumda. Bunlardan birisi Körfezle ilgili konu. Zaman zaman konuşuyoruz. Bu dönemde henüz daha 13 ay geçmiş olmasına rağmen uzun zamandır bitirilmeyen ve aksamış olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisimizin 4. fazı açtık. Bu tünel açılışını yaptığımız zaman ikinci büyük projeyi de tamamlamış olacağız. 'Bir şey yapmıyor' cümleleri kuranlar var, onları ayıplayarak bunları hatırlatıyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun çaba içerisindeyiz ve Dostluk Bulvarı'nın şu anda açılışı için yoğun çaba gösteriyoruz, Mürselpaşa alt geçidi için çalışılıyor. Bir taraftan o işler yürüyor. Diğer taraftan uzun zamandır yine bekleyen kentsel dönüşüm projelerinde belli bir noktaya geldik. Kooperatifler aracılığıyla yapılacak olan ama durmuş olan inşaatlar yeniden başladı. Burada çok isterdik hükümet gerçekten duyarlı olsaydı. Tabii biz bir taraftan bu tüneli yaparken onlar da ikinci çevre yolunun inşaatına başlamış olsalardı. ya da başka da pek çok iş var. Bunlarla ilgili de beraber çalışabilseydik, biz de elimizden geleni yapmaya hazırız. Ben halen umutla bekliyorum. İnşallah, İzmir'e de hizmet edecekler; biz de onlarla birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız."