O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti - Son Dakika
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O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti

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İzmir'in Konak ilçesinde, trafik polislerinden kaçan bir şüpheli, bir vatandaş tarafından çelme takılarak yakalandı. Şüphelinin, kızına şiddet uyguladığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

31.07.2024 16:11
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İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi, polislerden kaçan şüpheliyi çelme takıp düşürerek yakalattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİN KOVALADIĞI ŞÜPHELİYE ÇELME TAKTI

Olay, sabah saatlerinde, Mersinli Mahallesi 1'inci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki şüpheli, araçtan inip kadın polislerden kaçtı.

Polisten kaçan şüpheliye vatandaş çelmesi! Yere kapaklanınca yakalandı

Polisler, şüpheliyi takibe aldı. Yoldan geçen kişi ise koşan şüpheliyi görüp çelme takarak düşürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisten kaçan şüpheliye vatandaş çelmesi! Yere kapaklanınca yakalandı

Şüphelinin, kızına şiddet uyguladığı ve hakkında daha önce işlediği bir suç nedeniyle yakalama kararı bulunduğundan polisten kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern: Helall sana fena dokunuş 9 0 Yanıtla
  • poyraz can: o değil de bunları kim polis yapmış o sorgulandı, daha koşamıyor kilosundan 2 4 Yanıtla
    Murat Çevre: Şişman Asker görmek biraz zordur Ama konu polis olunca bolca var . Buna bir standart getirilmeli 0 0

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