İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde Gerçek Atçı'nın otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüğü olayın Mobese kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheli 5 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, Atçı'yı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini söyledi.

03.06.2024 13:46
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İZMİR'in Konak ilçesinde, Gerçek Atçı'nın (45) 3 gün önce otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüğü, o anların Mobese kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan polis şüpheli 5 kişiyi, saklandıkları Çiğli'deki bir eve operasyon düzenleyerek yakaladı. Uzaktan akrabaları olduğunu belirtikleri Atçı'yı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Mayıs saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta meydana geldi. Gerçek Atçı, 45 VS 45 plakalı otomobiliyle sokağa girip, durduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Atçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda şüpheli şahısların Atçı'nın aracını plakaları sökülmüş olan hafif ticari araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettikleri, olay esnasında araçta 5 kişi olduklarını tespit etti.

Olay anının Mobese kameraları tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı. Görüntülerde, Atçı'nın sokağa girip, durduğu esnada, kendisini takip eden hafif araçtan inen 3 şüphelinin saldırısına uğraması yer alıyor. Görüntülerde şüphelilerin aynı araçla olay yerinden kaçtıkları ve aracın plakalarını tekrar takmaları da yer alıyor.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Görüntülerden yola çıkan polis şüphelilerin A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K. (26) olduğunu belirleyip, saklandıkları Çiğli ilçesindeki eve, bu sabah operasyon düzenleyerek yakaladı. Evdeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Polisteki ilk ifadelerinde, uzaktan akrabaları olduğunu belirtikleri Atçı'yı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri yakalandı
Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Güvenlik, Cinayet, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin katilleri yakalandı - Son Dakika

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