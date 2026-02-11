İzmir'de Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinin 55. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
İzmir'de Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinin 55. Yıl Dönümü Kutlandı

11.02.2026 22:44
İzmir'de, Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü, '55 Yıllık Diplomatik Dostluk: Çin ve Türkiye Cumhuriyeti-İzmir Buluşması' etkinliğiyle kutlandı. Etkinlik, Çin halk müziği ve kültürel gösterimlerle zenginleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparken, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, kültürel etkileşimin gelişeceğini belirtti.

İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "55 Yıllık Diplomatik Dostluk: Çin ve Türkiye Cumhuriyeti-İzmir Buluşması" etkinliği, İstiklal Marşı ve Çin Halk Cumhuriyeti milli marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlik, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Program, 17 Şubat'ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı At Yılı kutlamaları kapsamında düzenlendi.

Sichuan Eyaleti'nden gelen sanatçı ekibi, sahne öncesinde makyaj ve kostüm hazırlıkları yaparken, etkinlik alanında Çin kültürüne ait tanıtım stantları kuruldu.

Ziyaretçilere Çin yazı sanatı tanıtıldı, Tieguanyin çayı ve Çin mantısı ikram edildi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin kültürüne yönelik ilginin dünyada giderek arttığını belirterek, sanatçıların performansları aracılığıyla Türk halkının Çin Bahar Bayramı'nı ve kültürel zenginliğini daha yakından tanımasını umut ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Ciang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğiyle iki ülke arasındaki siyasi güvenin derinleştiğini, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında kültürel ve insani etkileşimin geliştiğini ifade etti.

Ciang, diplomatik ilişkilerin 55. yılında işbirliğini daha ileri taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılını ve At Yılını birlikte kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tugay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 48 milyar doları aştığını, bu durumun ekonomik ilişkilerin güçlü potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Çin'e özgü "Hoşgeldiniz" eserini seslendirdi, dans topluluğu ise zeybek gösterisi sundu.

Etkinlikte Çin Operası'ndan "Dao Ma Dan" gösterisi sahnelenirken, "Ne Güzel Bir Yasemin Çiçeği" adlı eser de seslendirildi.

Ayrıca, uzun ağızlı çaydanlıkla çay sanatı gösterisi, pipa eşliğinde su kollu dans, kukla ve maske gösterileri ile çeşitli sahne performansları sunuldu.

Sanatçı Hamdi Akatay da darbuka performansıyla programa eşlik etti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Diplomasi, Etkinlik, Türkiye, Ankara, Güncel, Kültür, İzmir, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.