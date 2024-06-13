İzmir'de yangında barınak ve fidanlık zarar gördü - Son Dakika
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İzmir'de yangında barınak ve fidanlık zarar gördü

Bornova Pınarbaşı'nda çıkan yangında Bornova Belediyesi'ne ait fidanlık ve Can Dostlar Yerleşkesi zarar gördü. Barınaktaki hayvanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

13.06.2024 17:07
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(İZMİR) - Bornova Pınarbaşı'nda bir palet fabrikasında ve Manisa yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlarda Bornova Belediyesi'ne ait fidanlığın tamamı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu Can Dostlar Yerleşkesi'nin bir kısmı yandı. Bornova Belediyesi personelinin gayretiyle, yaklaşık 110 köpek ve 70 kedinin bulunduğu barınak tamamen boşaltıldı.

Pınarbaşı'nda bugün saat 13.30 sularında başlayan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Bornova Belediyesi ve çevre ilçelerin belediyelerinden de çok sayıda tanker, araç ve personel ile müdahale edildi. Aynı saatlerde Manisa yolu Bornova girişindeki ormanlık alanda çıkan yangına ise hem karadan hem de havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri ile müdahale edildi.

Bornova Belediyesi personelinin çabalarıyla, yaklaşık 110 köpek ve 70 kedinin bulunduğu barınak tamamen boşaltıldı. Sokak canları, hiçbir zarar görmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü'ne götürüldü.

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki her iki noktada incelemelerde bulundu. İtfaiye yetkilileri ve ilgili personelden bilgi alan Başkan Eşki, "Yangın haberini alır almaz tüm ekiplerimizle hemen bölgeye gelerek can dostlarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Tek tesellimiz Can Dostları Yerleşkemizde hiçbir hayvanın zarar görmemesi. Fidanlığımız ise ne yazık ki tamamen yandı. Üzücü bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Başta İzmir İtfaiyesi olmak üzere yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına katılan ilçe belediyelerine teşekkür eden Başkan Eşki, sıcaklık artışlarının yaşandığı bir döneme girildiğini hatırlatarak tüm vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA

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