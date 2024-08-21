İzmir Enternasyonal Fuarı 93. kez kapılarını açıyor

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(İZMİR) – İzmir Enternasyonal Fuarı, 93. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 'teknoloji' temasıyla düzenlenecek fuarın lansmanında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir, yenilikçiliğiyle, çağı yakalamasıyla, bugünü geleceğe emin adımlarla taşımasıyla da örnek bir kent olacak. 1 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz" dedi. İzmir Enternasyonel Fuarı, 31 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarına açacak. Fuara giriş ücreti tam 20, öğrenci 7,5 TL olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk enternasyonal fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF) bu yıl 93. kez kapılarını açıyor. 93. yılında "Zamanın ötesine geçiyoruz" sloganı ile "Teknoloji" temasıyla düzenlenecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuarın açılmasına günler kala, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay lansmanda konuştu. Fuarın İzmir'in kimliğinin bir parçası olduğunu belirten Tugay, şunları söyledi:

"İzmir kimlik olarak cumhuriyet kentidir. Cumhuriyetin ilk fuarı İEF'dir. İzmir'in marka bir şehir olmasında en fazla katkısı olan etkinliktir. İEF'yi İzmir'den ayrı düşünmek, Türkiye'yi İzmirsiz düşünmek gibi bir şeydir. Benim için özel duygularla dolu bir an. Paraşüt Kulesi'nin orada ve iki ayrı noktada üniversite yıllarımda İzmir Fuarında fuarda çalışan olarak bulmuştum. Onun standında önce kasiyer sonra stant şefi olarak görev yapmıştım. Fuarı doya yaşadık, hem çocukluğumuzda hem gençliğimizde ve hayatımızın daha sonraki yıllarında. Şimdi o fuarı düzenleyecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olmak benim için inanılmaz bir gurur, onur ve aynı zamanda heyecan. Umuyorum insanlarımızın ilgilisini çekecek. Onların mutlaka görmek isteyeceği bir etkinliği gerçekleştireceğiz."

"Onun bize anlatmaya çalıştığını anlıyoruz"

Fuarın bu sene iki bayrama da ev sahipliği yapacağını belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene 30 Ağustos'ta açılacak fuarımız. Ancak 30 Ağustos aynı zamanda bayram olduğu için bayram etkinlikleriyle çakışmaması adına resmi açılış töreninin 31 Ağustos'ta yapacağız. Kapanışını 9 Eylül olarak belirledik. 9 Eylül aynı zamanda İzmirimizin kurtuluşunun 102. yılı olacak. Onun da coşkusunu yaşayacağız. Fuarımızı bize Ata'mızın mirası, vasiyeti olarak görüyoruz. İzmir'in kent kimliğinde Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıları olan, Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olarak görüyoruz. Atamız, 'siyasi ve asgari zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar sürekli olamaz' demişti. Onun bize anlatmaya çalıştığını anlıyoruz."

"Eski fuarın coşkusunu ve canlılığını yakalamaya çalışarak düzenlemeye devam edeceğiz"

Fuarın "teknoloji" temasının canlılık getireceğini kaydeden Tugay, şöyle konuştu:

"Bu sene, biraz canlandırmak için özellikle gençlerimizi, çağın yenilikçiliğini yaşamak isteyen vatandaşlarımızı çekmek için teknoloji temasıyla düzenlediğimiz bu fuarı, önümüzdeki yıllarda inşallah her sene daha fazla geliştirerek eski fuarın coşkusunu ve canlılığını yakalamaya çalışarak düzenlemeye devam edeceğiz. Benim belediye başkanı olarak kendime en önemli gördüğüm ödevlerimden biri İEF'yi eskisi gibi canlı, insanların heyecanla beklediği o günlere geri döndürmek olacaktır. Bu yıl, teknoloji temasıyla aslında İzmir'i gelecek yıllara nasıl bir duyguyla taşımaya çalıştığımızı da insanlara yaşatmaya çalışacağız. İzmir kültürdür, sanattır, tarımdır. Ama İzmir, aynı zamanda yenilikçiliğiyle, çağı yakalamasıyla, bugünü geleceğe emin adımlarla taşımasıyla da örnek bir kent olacak. Buna dair de ipuçları bulacağınızı düşünüyorum fuarda."

"Eski yıllara göre daha fazla ziyaretçi olacağını umuyoruz"

Fuara önemli konukların geleceğini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Bir tarafta da son günlerde yaşadığımız, hepimizi üzen yangınlar ve geleceğe dair endişemizi, akılla, bilimle ve çalışkanlıkla neşemizi mutluluğumuzu bir araya getirdiğimiz bir ortam olacak. Üzerimizdeki o karamsarlığı attığımız günler, moral bulduğumuz günler olacak. Onu konuğumuz İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Görkemli bir sergiyle ve İstanbul'dan buraya taşıdıkları, biraz da sürpriz olsun diye anlatmak istemediğim bazı etkinliklerle aramızda olacak. Ticaret Bakanımızı ve Sayın Genel Başkanımızı bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu onur konuğumuz olarak aramızda olacak. Eski yıllara göre daha fazla ziyaretçi olacağını umuyoruz."

"O ücreti vermeye fazla fazla değer diye düşünüyorum"

Ekonomik kriz nedeniyle fuarda ziyaretçi sayısının geçmiş yıllara göre azalıp azalmayacağına ilişkin soruyu Tugay, "1 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz. Giriş ücreti yüksek bir ücret değil diye düşünüyorum. Bütün etkinlikler ve konserler ücretsiz olacak. O ücreti vermeye fazla fazla değer diye düşünüyorum. Zaten sembolik bir ücret" yanıtını verdi.

"Tema benim seçtiğim bir tema oldu"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk fuarında temayı kendisinin bulduğunu ifade eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Benim aklımda fuarın süresini biraz daha uzatmak var aslında. Ama birer birer yapacağım. Ama daha uzun olmasını insan arzu ediyor. En azından iki hafta olabilir diye düşünüyorum. Benim bu fuara en önemli katkım teması oldu. Teması benim seçtiğim bir tema oldu. Teknoloji hepimizin hayatında var. İzmir'in geleceği daha hızlı yakalayan bir kent olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu kampanya boyunca yapay zekayla ilgili çalışmalarımız olacak diyerek anlatmaya çalıştım biraz. Şu anda bu konuda çalışan bir şirketimiz var. Arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde hem İzmir'i hem Türkiye'yi hatta dünyayı bazı özel yapay zeka uygulamayla tanıştıracaklar. İzmir yeni nesil bir belediyecilik anlayışıyla yönetilirken zamanın ötesine geçmeyi amaçlayacak bunlar hayal değil. Yenilikçilik, İzmir'in genlerinde olan bir şey. Bu kimliğini gösterecek. Ben İzmir'e inanıyorum derken İzmir'in bu kimliğine ve İzmir'in insanlarının yenilikçiliğe yakınlığına inanıyorum. O anlamda böyle bir temayı önerdim arkadaşlarımıza. Önümüzdeki yıllarda… İzmir fuarı aynı zamanda bir ticaret fuarı. Hak ettiği misafirlerle buluşturmamız gerekiyor. 9 Eylül'de İEF kapanacak. Bizim için 2025 yılı fuarının çalışmaları 10 Eylül'de başlayacak."

Fuara giriş ücreti tam 20, öğrenci 7,5 TL

İZFAŞ Genel Müdür Canan Karaosmanoğlu Alıcı da yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugüne kadar ev sahipliği yaptığı ilklerle, geleceğe yön veren İEF, teknoloji sanatı etrafında şekillenen bu özel yılıyla bizleri geleceğin kapılarını aralamaya bu özel yılıyla bizleri geleceğin kapılarını aralamaya davet ediyor. İEF bu yıl da sanatın, ticaretin, teknolojinin ve kültürün buluştuğu bir merkez olacak. Teknolojinin yaşamımızın her alanında nasıl bir devrim yarattığını bu fuarda hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bu sene temamız teknoloji. Bu özel temamıza uygun çok çeşitli etkinliklerimiz olacak. Atlas Pavyonunda çok büyük bir dijital animasyon merkezi oluşturduk. Ziyaretçilerimiz bu alanda yapay zekayı diğer interaktif ebru sanatının diğer dijital sergilerimizi Türkiye'de tek olan uzay kampının sanal gerçeklik gözlüğüyle görüş deneyimini ve çok daha fazla bulacak. 11 gün boyunca sporun kalbi de İEF'de atacak. Ayrıca on bir gün boyunca teknoloji temamıza özel gösterileri ve kortejlerine şahitlik edeceğiz. 9 Eylül'de ….. Fuarın giriş ücretlerine gelirsek. Tam giriş ücretimiz 20 lira, öğrenci giriş ücretimiz 7,5 lira olarak belirlendi."