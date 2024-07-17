İzmir Selçuk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Selçuk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Selçuk ilçesinde Belevi Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

17.07.2024 16:31
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İZMİR'in Selçuk ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, saat 13.55'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi saat 14.05'te yapan ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

İzmir Selçuk\'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Selçuk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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